Manuela Ortiz, la novia de Nicolás Arrieta, reveló detalles de su relación, ¿viven juntos?

La relación entre Nicolás Arrieta y Manuela Ortiz ha captado la atención de los seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026. Tras su visita al reality, la creadora de contenido ha sorprendido al revelar algunos detalles de su relación.

¿Quién es Manuela Ortiz, la novia de Nicolás Arrieta?

Manuela Ortiz es comunicadora social, periodista y creadora de contenido digital. Según entrevistas recientes, mantiene una relación oficial con Nicolás Arrieta y ha estado presente en los medios para aclarar rumores sobre su comportamiento en el reality.

Manuela Ortiz, actual pareja de Nicolás Arrieta / (Foto del Canal RCN)

Manuela ha descrito su relación como una amistad profunda además de un noviazgo, asegurando que antes de que Nicolás ingresara al programa pasaban casi todo el tiempo juntos.

Los internautas afirman que esta cercanía ha ayudado a fortalecer la confianza entre ambos, especialmente ante los rumores de “shippeos” con otras participantes como Mariana Zapata o Sara Uribe.

¿Cómo fue el congelado de Nicolás Arrieta?

Durante el llamado "congelado" en el reality, Manuela visitó a Nicolás y aprovechó para expresarle cuánto lo extraña y lo orgullosa que está de él. Le aseguró que todo estaba bien afuera de la casa y que encontrarían la manera de que siguiera siendo su mejor versión.

La visita incluyó detalles como un ramo de flores y un oso de peluche con un mensaje especial. Los fans aplaudieron la cercanía y apoyo que Manuela le transmitió, así como la manera en que le llevó saludos de amigos, familiares y seguidores que lo acompañan desde fuera del reality.

Manuela Ortiz, novia de Nicolás Arrieta, lo visita en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

¿Qué contó la novia de Nicolás Arrieta sobre su relación?

Tras ser invitada a '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?', Manuela compartió detalles de su convivencia, explicando que desde hace un tiempo “adoptó a Nicolás en su hogar”.

Nicolás ha dicho muchas veces que en realidad él no tenía casa. Es verdad, no tenía casa. Entonces yo lo adopté en mi casa.

Así mismo, destacó que se considera parte del equipo de Nicolás, pues se encarga de estar al tanto de sus redes sociales y fue quien, en compañía de su familia, coordinó su vestuario para el reality.

Frente a sus declaraciones, Néstor Parra y Roberto Velásquez, locutores del programa, señalaron que su paso por el reality podría reforzar aún más la relación. Los internautas también afirmaron que su apoyo mutuo es un elemento clave para mantenerse unidos frente a la exposición pública.