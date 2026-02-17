Jhorman Toloza, novio de la influenciadora Alexa Torrex, se pronunció luego de que se diera a conocer el polémico clip de la diferencia entre la creadora de contenido y el comediante Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál es el polémico clip entre Alexa Torrex y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este lunes 16 de febrero El Jefe decidió hacer una excepción y mostrarles a los famosos el clip que generó la discordia entre Alexa Torrex y Juanda Caribe en el reality luego de que el novio de la influenciadora hiciera referencia sobre dicho momento en su visita por medio de la dinámica de 'Congelados'.

Los participantes vieron el momento y tanto Juanda Caribe como Alexa Torrex dieron sur argumentos al respecto, generando debate tanto en sus compañeros como en los seguidores del programa.

¿Qué dijo el novio de Alexa Torrex tras mostrarse el clip en La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un video en el que dio su respectiva declaración tras lo sucedido luego de mostrarse el clip en vivo.

"Yo siempre voy a defender a mi mujer, yo siempre le creí y sabía que tenía la razón", dijo.

Explicó que ella como cualquier persona tuvo dudas sobre qué significaba, razón por la que ella decidió preguntarle al respecto.

Destacó que, para él es obvio el gesto que le hizo el comediante, por lo que, no siente que la influenciadora haya malinterpretado la situación.

"Que nadie te silencie mi amor", escribió en la descripción de la publicación.

Asimismo, en sus historias en la red social también se refirió a otros calificativos que le ha dado a la influenciadora en los que él no está de acuerdo, arremetiendo contra el comediante y señalando que seguirá defendiendo a Alexa Torrex hasta el final.

Tras su revelación, logró miles de reacciones de los internautas, algunos apoyándolos y defendiéndolo, mientras que otros no dudaron en cuestionarlo y mostrarse a favor de Juanda Caribe.