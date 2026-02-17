Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela borró las fotos con Blessd, ¿se confirmó su ruptura?

Manuela sorprendió a sus fanáticos con una nueva decisión que confirmaría su separación con Blessd.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La influenciadora Manuela qm ha aumentado la posibilidad de una ruptura con el cantante Blessd luego de que borrara rastro de su relación con el artista en sus redes sociales.

¿Manuela eliminó las fotos con Blessd?

Luego de la reciente polémica que ha protagonizado el reguetonero por una supuesta infidelidad, la creadora de contenido ha dado algunos indicios de que su relación no estaría en los mejores términos.

manuela borra fotos con blessd

Una vez se hizo viral dicha polémica, la joven dejó de seguir al cantante en redes sociales levantando especulaciones de una posible crisis entre ellos.

Sin embargo, los rumores han tomado fuerza luego de que recientemente Manuela eliminara de su feed todas las fotos que tenía con el artista, entre ellas las más recientes de su celebración de cumpleaños, donde el cantante le había obsequiado una camioneta.

La influenciadora solo dejó una fotografía de los dos y es la del anuncio de su embarazo.

¿Por qué habrían terminado Manuela y Blessd?

Dichos movimientos en las redes sociales de los famosos se dio luego de que se filtraran unos supuestos chats del artista coqueteando con una modelo.

manuela borra rastro de blessd

Según reveló la mujer implicada ellos nunca sostuvieron una relación, pero aceptó dichas conversaciones señalando que fue su expareja quien publicó las imágenes.

El artista se pronunció sobre el tema desmintiendo la situación y señalando que solo hacen cosas en su contra para dañar su imagen y por ganar fama a su nombre.

Por el momento, ni Blessd ni Manuela han confirmado o desmentido si su relación terminó o no, generando intriga en sus fieles fanáticos que desean saber cómo está su relación.

Algunos internautas no han parado de cuestionarlos al respecto, otros los han criticado mencionando que podría ser marketing para un nuevo lanzamiento musical del artista, mientras que otros han pedido respeto y empatía con la influenciadora tras el estado de embarazo en el que se encuentra, cuya situación podría afectarle.

Por ahora, los dos siguen compartiendo contenido en sus redes sociales sobre sus respectivos temas, teniendo en expectativa a sus fanáticos sobre su vida sentimental.

