Paulo Dybala sorprendió al confesar el hábito que abandonó para poder casarse con Oriana Sabatini

Paulo Dybala sorprendió al contar un cambio inesperado que realizó por amor a Oriana Sabatini. Antes de su boda, dejó atrás un hábito que lo acompañó por años.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro habría respondido a Lina Tejeiro luego de que la actriz confesara que el cantante es su crush

¿Cuál fue el hábito que dejó Paulo Dybala para casarse con Oriana Sabatini?

Paulo Dybala habló abiertamente sobre una decisión que, aunque sencilla, marcó un antes y un después en su vida personal.

En medio de una charla con el ex rugbier Agustín Creevy, el futbolista explicó cómo una simple advertencia lo motivó a dejar de comerse las uñas antes de casarse con Oriana Sabatini.

¡Paulo Dybala se casará con Oriana Sabatini! / (Foto de AFP)

El futbolista reveló que esta decisión fue un gran reto en su vida. En varias entrevistas aseguró que dejar el hábito no solo reflejaba su compromiso, sino también el respeto hacia su pareja.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares confirmó el fallecimiento de reconocido actor de 'La vendedora de rosas'

¿Por qué Paulo Dybala dejó de comerse las uñas?

Durante la conversación, Dybala explicó que su hábito de comerse las uñas era difícil de controlar. “Yo me comía las uñas a morir”, admitió. Sin embargo, una advertencia lo llevó a cambiar por completo:

“Si vos te seguís comiendo las uñas, así no nos podemos casar”

Para Dybala, esta frase fue decisiva y lo motivó a actuar por su relación, reforzando la importancia de la conciliación entre los hábitos personales y la vida en pareja.

Paulo Dybala recordó la advertencia que le hizo Oriana Sabatini / (Foto de AFP)

El futbolista también recordó que decidió cambiar justo en el momento de proponer matrimonio. Consideró que no podía llegar con sus uñas en mal estado a la boda, y a partir de entonces, se comprometió a mantener la promesa.

¿Cómo hizo Paulo Dybala para dejar de comerse las uñas?

Según su testimonio, Dybala no recurrió a productos externos como esmaltes amargos ni tratamientos especializados. La transformación fue estrictamente mental:

“Nunca más, nada. Mental”.

Reconoció que el nerviosismo era un factor clave, especialmente en situaciones vinculadas al fútbol, y que controlar este impulso le permitió mejorar su bienestar diario. Ante esto, los fans valoraron la honestidad del futbolista al contar su experiencia.

Desde la propuesta de matrimonio, hace más de dos años y medio, Dybala se ha mantenido fiel a su palabra. La pareja celebró su boda en julio de 2024 y actualmente esperan a su primera hija, consolidando la relación y los cambios personales que la acompañan.