Jay Torres se desilusionó de Beba tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?

Jay Torres confesó en Buen Día, Colombia que se desilusionó de Beba tras algunas actitudes que analizó tras su eliminación.

¿Por qué Jay Torres se desilusionó de Beba? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que han presentado las celebridades en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el pasado 15 de febrero, el cantante puertorriqueño Jay Torres, se convirtió en el nuevo eliminado del reality tras la decisión que tomó el público durante las votaciones, seguido de Maiker Smith.

Por esta razón, Jay Torres ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas tras las diversas confesiones que ha realizado desde su salida, en especial, por el comportamiento que tuvieron algunos de sus compañeros.

¿Qué dijo Jay Torres en ‘Buen Día Colombia’ sobre Beba?

Tras la reciente eliminación de Jay Torres, participante de La casa de los famosos Colombia, varios internautas se han sorprendido no solo por su paso por la competencia, sino que también, por las diversas confesiones que ha realizado por parte de sus seguidores.

Así fue el paso de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia. Foto: Canal RCN

Con base en esto, Jay Torres hizo una sorprendente confesión acerca de algunas actitudes que evidenció por parte de Beba en la competencia, pues los presentadores de ‘Buen Día, Colombia’ le hicieron una pregunta al respecto y él respondió lo siguiente:

“Me desilusionó mucho Beba, sigo pensando que le tengo cariño. Sin embargo, sé que tengo un lado vulnerable, pero, pienso que ella bot# el chup# como dijo ella. Además, siento que cada cual juega como quiere. Así también, cuando llegó Karola, ella me salió con una, pero son cosas que se pueden comunicar”, agregó Jay Torres.

Desde luego, Jay Torres resaltó que se desilusionó de algunos comportamientos de Beba, pues, aunque no guarda rencor, no esperó escuchar ciertos comentarios de su parte.

¿Cuál fue el paso de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que la participación de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia, causó gran emoción por parte de los internautas, pues, demostró que la nobleza es una de sus principales cualidades.

¿De dónde es Jay Torres, exparticipante de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así también, Jay mantuvo la tranquilidad a lo largo de la competencia, en especial por las gratificantes experiencias que vivió junto a sus compañeros.

