En las últimas horas, el mundo de la actuación se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido intérprete, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes lo admiraron por su gran desempeño a lo largo de su amplia trayectoria profesional al cautivar con su talento al participar en importantes producciones de talla internacional.

¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas?

El nombre de Robert Duvall, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por cautivar con su gran habilidad en el campo artístico, sino por confirmarse la desafortunada noticia de su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de: Robert Duvall. | AFP: Roy Rochlin

La noticia fue confirmada por parte de un comunicado oficial compartido por su esposa llamada: Luciana Pedraza a través de su cuenta oficial de Facebook, en la que anunció la desgarradora noticia con un mensaje, expresando las siguientes palabras:

“Declaración de Luciana Duvall: Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, era un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador de historias. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable con su profundo amor por los personajes, por una gran comida y por ser el centro de la conversación”, agregó Luciana Pedraza.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Robert Duvall a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Durante los 95 años de carrera profesional de Robert Duvall, el actor demostró desde su juventud que contó con una gran habilidad en el campo artístico, en especial, por cautivar con su talento a todos sus seguidores al participar en populares producciones.

Estas fueron las producciones en las que participó Robert Duvall. | Roy Rochlin

Desde luego, Robert demostró a lo largo de su amplia trayectoria profesional que se convirtió en fuente de inspiración para las nuevas generaciones, en especial por dejar un importante legado en varias telenovelas, series y películas como: ‘El padrino’, ‘Apocalypse Now’, ‘Mat#r a un ruiseñor’ y ‘Días de trueno’.

Aunque se refleja en el reciente comunicado que compartió la esposa de Robert que el actor no falleció a causa de una grave enfermedad, varios de sus allegados y seguidores lo han recordado con emotividad al dejar un importante legado en su carrera.