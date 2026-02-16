Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles?

Tras el avance tecnológico de varios dispositivos, habrá varios algunos que se quedarán sin WhatsApp a partir de marzo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles?
¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en marzo de 2026? | Foto: Freepik

A medida que avanzan los días, la tecnología va adquiriendo una gran acogida, en especial por el uso de los dispositivos que utilizan los usuarios a lo largo de su vida, sobre todo en el campo laboral.

Por esta razón, te contamos algunos avances tecnológicos que van teniendo ciertos dispositivos y, también, en aquellos que dejarán de tener WhatsApp a partir de marzo de 2026 por las respectivas actualizaciones que se requieres y las cuales dejarán de funcionar en dispositivos antiguos.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los dispositivos móviles que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026?

Es clave mencionar que con los respectivos avances tecnológicos que se han visto en los últimos años, hay varios dispositivos que se quedarán sin algunas aplicaciones por lo antiguos que son.

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles?
Celulares que se quedarán sin WhatsApp. | Foto: Freepik

Por esta razón, te contamos qué dispositivos se quedarán sin la aplicación de WhatsApp, la cual es una de las más descargadas en diferentes partes del mundo, la cual sirve para mantener el contacto a través de mensajes, notas de voz, llamadas o videollamadas.

Artículos relacionados

Según ha revelado la IA, más conocida como Inteligencia Artificial, te compartimos una lista de dispositivos móviles que se quedará sin WhatsApp a partir de marzo del 2026, los cuales son los siguientes:

  • Android: En estos dispositivos, la lista es más extensa, pues algunos modelos que se verán afectados para el uso de WhatsApp serán: Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S4 Mini, el Moto G de primera generación, el Moto E (2014), el LG G3, el Sony Xperia Z y el HTC One M8.
  • Apple: En el caso de estos dipositivos, cuya marca se ha convertido en una de las más utilizadas en diferentes partes del mundo, te contamos que tras las respectivas actualizaciones que se necesitarán para utilizar WhatsApp, los dispositivos que pueden quedar sin el uso de la aplicación son: iPhone 5, el iPhone 5c, el iPhone 5s, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus; por la actualización del IOS.

¿Cuáles son las nuevas actualizaciones que incluye WhatsApp en la actualidad?

Desde luego, la aplicación de WhatsApp se ha convertido en una de las más utilizadas por parte de varios usuarios en el mundo. Por este motivo, una de las actualizaciones más llamativas es la capacidad de hacer llamadas desde WhatsApp web.

Artículos relacionados

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles?
¿Qué actualizaciones trae WhatsApp en 2026? | Foto: Freepik

Así también han existido otro tipo de mejorías en la aplicación como: variedad de funciones en los estados y contenido multimedia y una nueva interfaz para los dispositivos Android.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¡Luto en redes! Falleció reconocido actor quien dejó un importante legado: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en redes! Falleció reconocido actor quien dejó un importante legado: ¿quién fue?

En las últimas horas se confirmó el desafortunado fallecimiento de reconocido actor, quien participó en importantes producciones.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Novio de Alexa Torrex reapareció tras 'Congelado' en La casa de los famosos, esto dijo

Pareja de Alexa Torrex se pronunció luego de haber visitado a la influenciadora en La casa de los famosos Colombia.

El incómodo momento que vivió Simón de Morat con un supuesto Therian. Talento nacional

Supuesto Therian casi ataca a integrante de Morat en Argentina: aquí el video

En Argentina se popularizó los supuestos Therian, personas que se identifican como animales; uno casi ataca a integrante de Morat.

Lo más superlike

Expareja de Ángela Valdivieso, la mujer relacionada con Blessd, se pronunció por los chats Blessd

Habla la expareja de Ángela Valdivieso luego de la polémica por los chats con Blessd: ¡Esto dijo!

Expareja de modelo relacionada con Blessd rompe el silencio tras polémica de los chats con el cantante urbano.

La Segura rompe el silencio y revela cómo sigue su bebé La Segura

La Segura revela nuevos detalles sobre la salud de su bebé tras delicado episodio

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron? La casa de los famosos

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron?

Comer despacio, consumir fibra y controlar el estrés también favorecen una buena digestión. Salud

¿Tomar agua en la comida afecta la digestión? Esto dicen expertos

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje