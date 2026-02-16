A medida que avanzan los días, la tecnología va adquiriendo una gran acogida, en especial por el uso de los dispositivos que utilizan los usuarios a lo largo de su vida, sobre todo en el campo laboral.

Por esta razón, te contamos algunos avances tecnológicos que van teniendo ciertos dispositivos y, también, en aquellos que dejarán de tener WhatsApp a partir de marzo de 2026 por las respectivas actualizaciones que se requieres y las cuales dejarán de funcionar en dispositivos antiguos.

¿Cuáles son los dispositivos móviles que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026?

Es clave mencionar que con los respectivos avances tecnológicos que se han visto en los últimos años, hay varios dispositivos que se quedarán sin algunas aplicaciones por lo antiguos que son.

Por esta razón, te contamos qué dispositivos se quedarán sin la aplicación de WhatsApp, la cual es una de las más descargadas en diferentes partes del mundo, la cual sirve para mantener el contacto a través de mensajes, notas de voz, llamadas o videollamadas.

Según ha revelado la IA, más conocida como Inteligencia Artificial, te compartimos una lista de dispositivos móviles que se quedará sin WhatsApp a partir de marzo del 2026, los cuales son los siguientes:

Android: En estos dispositivos, la lista es más extensa, pues algunos modelos que se verán afectados para el uso de WhatsApp serán: Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S4 Mini, el Moto G de primera generación, el Moto E (2014), el LG G3, el Sony Xperia Z y el HTC One M8.

Apple: En el caso de estos dipositivos, cuya marca se ha convertido en una de las más utilizadas en diferentes partes del mundo, te contamos que tras las respectivas actualizaciones que se necesitarán para utilizar WhatsApp, los dispositivos que pueden quedar sin el uso de la aplicación son: iPhone 5, el iPhone 5c, el iPhone 5s, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus; por la actualización del IOS.

¿Cuáles son las nuevas actualizaciones que incluye WhatsApp en la actualidad?

Desde luego, la aplicación de WhatsApp se ha convertido en una de las más utilizadas por parte de varios usuarios en el mundo. Por este motivo, una de las actualizaciones más llamativas es la capacidad de hacer llamadas desde WhatsApp web.

Así también han existido otro tipo de mejorías en la aplicación como: variedad de funciones en los estados y contenido multimedia y una nueva interfaz para los dispositivos Android.