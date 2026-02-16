Hace un mes, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que han llevado a cabo las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, las celebridades se han sorprendido con todos los acontecimientos que se han llevado a cabo dentro de la competencia, en donde las celebridades han experimentado una ola de reacciones, entre esas: felicidad, despedidas, una expulsión y estrategias.

Por su parte, uno de los momentos que más comentarios ha generado por parte de los internautas ha sido el ingreso de Karola Alcendra, mejor amiga de Emiro Navarro a La casa de los famosos Colombia.

¿Qué opinan Alejandro Estrada y Alexa Torrex de las actitudes de Karola Alcendra?

Cabe destacar que la llegada de Karola Alcendra ha generado una variedad de comentarios por parte de los internautas a través de las diferentes plataformas digitales, pues ha sido polémica y estratégica a la vez.

Esto dijeron Alejandro Estrada y Alexa Torrex de Karola. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Alejandro Estrada y Alexa Torrex, participantes de La casa de los famosos Colombia 3, hablaron acerca de las respectivas actitudes que han tenido varios de sus compañeros, entre esos, analizaron con detalle a Karola Alcendra, resaltado que no confían lo suficiente en ella, en especial por lo que dijo la influenciadora:

“Además, yo entendí que cuando llegan con cierta información de lo que dicen afuera. Tampoco me gustan ciertas reacciones. Eso da mucho de pensar. Por eso, Yuli y Manuela están fuertes, quizá Karola se “pega” de ciertas personas. Y pues, no me gustó cómo se dirigió a mí o que te quiera poner a mí en contra. Eso traduce que las personas no son 100% reales”, agregó Alexa Torrex.

¿Qué dijo Alejandro Estrada acerca de las estrategias de juego que ha tenido Karola?

¿Qué dijeron los famosos de Karola Alcendra? | Foto: Canal RCN

Durante la reciente conversación que tuvieron Alejandro y Alexa en La casa de los famosos Colombia, el actor reveló que ya no confía lo suficiente en Karola, pues ha tenido un repentino cambio de actitud y enfatizó que la creadora de contenido se está acercando a los famosos que han tenido más recibimiento por parte del público:

