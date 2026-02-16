Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Jaramillo sorprendió al revelar su top 3 de pocisionamientos en La casa de los famosos

Sofía Jaramillo sorprendió al mencionar los participantes de La casa de los famosos que, según ella, destacan en posicionamientos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sofía Jaramillo reveló su top 3 de pocisionamientos en La casa de los famosos
Sofía Jaramillo habló de los mejores posicionamientos en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Sofía Jaramillo volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital tras dar unas declaraciones sobre los posicionamientos de La casa de los famosos. La creadora de contenido habló de los participantes que, según ella, han tenido mejor desempeño en esta dinámica.

¿Cómo fue la participación de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos?

En redes destacan que la participación de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos 2026 "fue breve pero poderosa". Los fans afirman que su fuerte temperamento y su incapacidad para filtrar sus opiniones, la convirtieron en una de las figuras más llamativas de la temporada.

¿Cómo fue la participación de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos?
Sofía Jaramillo, tercera eliminada en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Desde el día uno, Sofía se autodefinió como una persona frentera, lo cual la llevó a protagonizar los primeros grandes enfrentamientos de la casa. Su estilo directo fue interpretado por algunos televidentes como honestidad, pero por muchos de sus compañeros como arrogancia o falta de empatía.

¿Por qué Sofía Jaramillo salió de La casa de los famosos?

La salida de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos ocurrió el 1 de febrero de 2026, convirtiéndose en la tercera eliminada de la competencia.

Sofía fue eliminada tras recibir el porcentaje más bajo de apoyo del público entre los nominados de esa semana. Obtuvo el 9.90% de los votos, lo que reflejó que no logró conectar lo suficiente con la audiencia para superar a sus compañeros en la placa de eliminación.

¿Por qué Sofía Jaramillo salió de La casa de los famosos?
Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Su salida estuvo marcada por fuertes conflictos, especialmente con Campanita. En los momentos previos y durante las galas, Sofía se vió muy molesta por malentendidos relacionados con supuestos "coqueteos" o romances dentro de la casa.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre los posicionamientos de La casa de los famosos?

En medio de una entrevista en ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, Sofía fue cuestionada sobre la dinámica de posicionamientos que se lleva a cabo en el reality. La empresaria no dudó en revelar quiénes, para ella, han dado los mejores discursos de la temporada.

Entre los participantes que destacó se encuentran: Alexa Torrex, Nicolás Arrieta y Beba. Jaramillo señaló que valora su forma de posicionarse frente a los demás y que suelen captar la atención durante estas dinámicas.

