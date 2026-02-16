Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García opinó sobre el cambio de ánimo de Karola en La casa de los famosos Colombia: esto dijo

Karina García se pronunció inesperadamente tras el cambio de ánimo que ha tenido Karola en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Karina García sobre el cambio de ánimo de Karola? | Fotos: Canal RCN

Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que se han llevado a cabo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Karina García se ha convertido en centro de atención mediática al ser una de las panelistas del programa digital ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ en el que ha dividido múltiples opiniones acerca de los acontecimientos que han llevado a cabo los famosos.

Por su parte, uno de los momentos que más opiniones ha generado por parte de los internautas fue el ingreso de Karola Alcendra, noticia confirmada por parte del Jefe de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Karina García tras el cambio de ánimo que ha tenido Karola en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Karina García no solo se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más influentes del país, sino que también, ha causado una ola de reacciones por parte de los internautas al compartir su reacción en el programa digital de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ tras el inesperado cambio de actitud que ha tenido Karola Alcendra hace pocos días:

“¿Qué está pasando con Karola? Pues varios internautas han opinado acerca de sus palabras con Beba y Mariana Zapata. También con Jay Torres. Sin embargo, allá el encierro produce una ola de emociones. Yo creo que más allá de la adaptación, la gente está generando varios comentarios. Pero, no creo que su cambio de ánimo sea una estrategia. Yo que compartí con Karola en varias ocasiones, es más lo que ella dice. Ella está sacando su verdadera persona, ella es una persona muy noble”, agregó Karina García.

Esto dijo Karina García sobre Karola Alcendra. | Foto: Canal RCN

¿Cómo ha sido la participación de Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que el ingreso de Karola Alcendra ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas, pues, recordemos que en el momento de su ingreso, tuvo una inesperada discusión con Valentino Lázaro tras algunas diferencias de su pasado.

¿Cómo ha sido la participación de Karola en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así también, Karola se ha destacado por sus polémicos comentarios durante sus primeros días dentro de La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, en las últimas horas, captó la atención tras el cambio de ánimo que se le reflejó dentro de la competencia.

Por el momento, Karola ha recibido el incondicional apoyo de sus seguidores, quienes la han acompañado durante los diversos momentos que se han llevado a cabo dentro de la competencia.

