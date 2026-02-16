En los últimos días, una ola de navegantes ha generado múltiples reacciones tras los diferentes acontecimientos que se han llevado a cabo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, el Jefe de La casa de los famosos Colombia ha sorprendido a las celebridades que hacen parte del programa con inesperadas noticias. Por esta razón, se reveló que la reconocida actriz colombiana Lady Noriega, hará parte de la casa más famosa del país.

Aunque por el momento no se ha confirmado con exactitud la fecha en la que entrará Lady Noriega a la competencia, se estima que la actriz generará diversas opiniones por parte de los famosos al demostrar que es una persona sincera y talentosa.

¿Quién es el esposo de Lady Noriega, próxima habitante de La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, la próxima participación de Lady Noriega en La casa de los famosos Colombia ha generado una ola de comentarios por parte de sus seguidores, pues ha demostrado que tiene la personalidad ideal para cautivar a los televidentes con su gran participación.

Él es el esposo de Lady Noriega. | Foto: Canal RCN

Así también, varios de sus seguidores se han preguntado acerca de la vida sentimental de Lady Noriega, pues está casada con Rodolfo Chaparro desde hace varios años, quien se ha convertido en una de las personas más importantes en su vida.

En la actualidad, Rodolfo Chaparro es un reconocido cirujano estétic0, quien la ha acompañado en los importantes momentos de su vida, en especial, por acompañarla en el pasado durante una difícil etapa cuando tuvo algunos problemas a causa de biop#lim3ros.

¿Cuántos años de casada tiene Lady Noriega con su esposo? | Foto: Canal RCN

Desde entonces, la pareja ha demostrado que se encuentra atravesando por un importante momento a nivel personal y profesional, pues han demostrado en redes sociales que disfrutan de su construcción en pareja y, también, de todo lo que han vivido al demostrar que han recorrido diferentes lugares, según han presumido en varias de sus publicaciones.

¿Quién es y a qué se dedica Lady Noriega en la actualidad?

Cabe destacar que Lady Noriega ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones en las que ha cautivado con su gran habilidad en el campo artístico.

Así también, generó una ola de comentarios por su participación en una de las temporadas de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

¿Qué opinas del próximo ingreso de Lady Noriega en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?