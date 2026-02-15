El actor y cantante Jay Torres quedó eliminado de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Jay Torres quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia?

En la gala de este 15 de febrero se llevó a cabo la jornada de eliminación, donde Jay Torres se encontraba en placa de nominación junto a Alejandro Estrada, Manuela Gómez, Juan Palau, Maiker, Beba y Eidevin.

Como parte de la dinámica habitual, los nominados estuvieron presentes en el cuarto de eliminación y fueron regresando de manera progresiva a La casa de los famosos Colombia, según los porcentajes obtenidos en la votación.

Es importante resaltar que la salida de un participante depende exclusivamente del público, quienes son los responsables de votar por sus favoritos en la página web del reality.

Jay Torres fue el participante de los nominados que contó con la menor votación del público, por lo que, fue quien tuvo que ser el eliminado.

¿Cómo reaccionó Jay Torres tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia?

El artista se mostró muy tranquilo al tener que abandonar la competencia, agradeciendo a todos los que lo apoyaron.

Por ahora, los famosos deberán darle la bienvenida muy pronto a los actores Lady Noriega y Juan C. Arango, quienes llegarán como nuevos participantes luego del polémico ingreso también de la influenciadora Karola que llegó a desestabilizar a los participantes, en especial a Valentino, Beba y Mariana Zapata.

No olvides estar al pendiente de todo lo que seguirá ocurriendo con los famosos en las galas y el 24/7 desde la pantalla, la aplicación y YouTube del Canal RCN.