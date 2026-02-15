Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jay Torres es el nuevo eliminado en La casa de los famosos Colombia; así reaccionó

El artista Jay Torres se convirtió en el nuevo eliminado de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
jay torres eliminado de la casa de los famosos
Jay Torres quedó por fuera de La casa de los famosos/Canal RCN

El actor y cantante Jay Torres quedó eliminado de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Jay Torres quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia?

En la gala de este 15 de febrero se llevó a cabo la jornada de eliminación, donde Jay Torres se encontraba en placa de nominación junto a Alejandro Estrada, Manuela Gómez, Juan Palau, Maiker, Beba y Eidevin.

Como parte de la dinámica habitual, los nominados estuvieron presentes en el cuarto de eliminación y fueron regresando de manera progresiva a La casa de los famosos Colombia, según los porcentajes obtenidos en la votación.

jay torres sale de la casa de los famosos

Es importante resaltar que la salida de un participante depende exclusivamente del público, quienes son los responsables de votar por sus favoritos en la página web del reality.

Jay Torres fue el participante de los nominados que contó con la menor votación del público, por lo que, fue quien tuvo que ser el eliminado.

¿Cómo reaccionó Jay Torres tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia?

El artista se mostró muy tranquilo al tener que abandonar la competencia, agradeciendo a todos los que lo apoyaron.

jay torres abandono la casa de los famosos

 

Por ahora, los famosos deberán darle la bienvenida muy pronto a los actores Lady Noriega y Juan C. Arango, quienes llegarán como nuevos participantes luego del polémico ingreso también de la influenciadora Karola que llegó a desestabilizar a los participantes, en especial a Valentino, Beba y Mariana Zapata.

No olvides estar al pendiente de todo lo que seguirá ocurriendo con los famosos en las galas y el 24/7 desde la pantalla, la aplicación y YouTube del Canal RCN.

