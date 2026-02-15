Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón preocupó al hablar de su propia muerte en medio del luto por su novio Juan Manuel

Juliana Calderón alarmó a sus fans tras referirse a su muerte mientras enfrenta el luto por el fallecimiento de su novio, Juan Manuel.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
En medio del luto por Juan Manuel, Juliana Calderón hizo inquietante confesión
En medio del luto por Juan Manuel, Juliana Calderón hizo inquietante confesión. (Foto Canal RCN | Freepik).

Tras un mes del fallecimiento de Juan Manuel Rodríguez, quien perdió la vida en el mismo accidente aéreo que Yeison Jiménez, su novia Juliana Calderón sorprendió con una inesperada publicación que alarmó a sus seguidores, ya que se refería directamente a su propia muerte.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre su muerte?

Durante la tarde de este domingo 15 de febrero, cinco días después de que su novio Juan Manuel Rodríguez cumpliera un mes de fallecido, Juliana Calderón alarmó a sus seguidores tras realizar una publicación en la que habló de su muerte.

Juliana Calderón era pareja de Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez.
Juliana Calderón era pareja de Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, fallecido en el accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, el mensaje tenía como propósito revelar qué sería lo que más le dolería dejar en caso de faltar. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, compartió una fotografía rodeada de su familia más cercana.

“Si me preguntaran: ¿Qué te dolería dejar si te mueres? Acá tiene la respuesta”,escribió junto a la imagen en la que aparecen sus hermanas Claudia, Yina y Leonela, además de sus padres y su sobrino Nano.

La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes en medio de su preocupación le enviaron mensajes de respaldo y cariño, pues Juliana Calderón estaría atravesando por un momento muy sensible en su vida tras la pérdida de su pareja sentimental.

¿Por qué el novio de Juliana Calderón falleció en el mismo accidente aéreo que Yeison Jiménez?

Vale la pena recordar que Juan Manuel Rodríguez, novio de Juliana Calderón, hacía parte del equipo de trabajo de Yeison Jiménez. Por eso, el día del accidente aéreo se encontraba en la misma avioneta que el artista, siniestro que dejó a todos los tripulantes sin vida y un saldo de seis fallecidos.

El accidente ocurrió en Boyacá el pasado sábado 10 de enero, pocos minutos después de que abordaran la aeronave del cantante, la cual no logró alcanzar la altura necesaria para continuar el vuelo. La tragedia continúa causando conmoción entre los seguidores del artista.

Juliana Calderón tenía una relación sentimental con Juan Manuel Rodríguez.
Juliana Calderón tenía una relación sentimental con Juan Manuel Rodríguez quien perdió la vida en el accidente aéreo. (Fotos Canal RCN)
