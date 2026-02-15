Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Prometido de Alexa hizo insólita petición a El Jefe durante su ‘congelado’ en La casa de los famosos

Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torres, dejó ‘congelado’ hasta a El Jefe de La casa de los famosos con insólita petición.

Prometido de Alexa sorprende con insólita petición a El Jefe
Prometido de Alexa sorprende con insólita petición a El Jefe. (Foto Canal RCN).

Ester domingo 15 de febrero en plena gala de eliminación, Alexa Torres recibió una visita muy especial de su pareja sentimental Jhorman Toloza que no sólo la dejó congelada junto a sus compañeros, sino que también dejó frío a El Jefe de La casa de los famosos Colombia con una insólita petición.

¿Cuál fue la petición que Jhorman Toloza, pareja de Alexa Torres, le hizo a El Jefe de La casa de los famosos?

Luego de ingresar en su ‘congelado’, donde no solo le expresó a Alexa Torres lo orgulloso que se sentía por todo lo que está logrando, especialmente ahora que compite por convertirse en la ganadora de La casa de los famosos Colombia, sino que también encaró a Juanda Caribe por lanzar comentarios despectivos hacia su prometida, Jhorman Toloza sorprendió al hacerle una inesperada petición a El Jefe.

Prometido de Alexa lanza inesperado pedido a El Jefe
Prometido de Alexa lanza inesperado pedido a El Jefe. (Foto Canal RCN).

El joven aprovechó su corta participación en el reality de la vida en vivo como visitante para expresar sus deseos de casarse lo antes posible con Alexa Torres, tanto así que si El Jefe le daba luz verde para realizar la ceremonia dentro de la afamada casa lo hacía.

“Estoy que me caso, si El Jefe me lo permite lo hacemos realidad”, expresó Toloza, no sin antes agregar una condición a su petición, pero esta vez enfocada explícitamente a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

¿Cuál fue la condición que Jhorman Toloza, pareja de Alexa Torres, puso para casarse en La casa de los famosos?

Además de hacerle una inesperada petición a El Jefe para poder realizar la ceremonia con Alexa Torres dentro de La casa de los famosos Colombia, Jhorman Toloza dejó claro que su única condición era que Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueran los padrinos de boda.

Ante esto, ambos presentadores respondieron casi de inmediato que aceptaban la propuesta, aunque antes hicieron un recuento de los episodios inusuales relacionados con matrimonios que ya han ocurrido dentro de La casa de los famosos Colombia.

“Ya tuvimos devolución de anillo, pedidas de mano y ahora se parte la historia con un matrimonio dentro de la casa. Vamos a hablarlo con El Jefe y Carla Giraldo y Marcelo Cezán serán los padrinos”.

Prometido de Alexa hizo curiosa solicitud a El Jefe
Prometido de Alexa hizo curiosa solicitud a El Jefe. (Foto Canal RCN).
