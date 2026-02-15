El cantante y actor Jay Torres tuvo que abandonar La casa de los famosos Colombia este domingo 15 de febrero luego de haber quedado eliminado.

¿Cómo reaccionaron los participantes tras la salida de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia?

Tras la eliminación de Jay Torres de La casa de los famosos Colombia varios famosos quedaron nostálgicos por su partida, mientras otros se mostraron muy parciales.

Entre los que se mostraron más afectados fueron Juan Palau, Mariana Zapata, Karola y Beba, con quienes logró hacer una gran amistad.

A Jay Torres se le posicionaron previo a su eliminación los famosos Campanita, Lorena Altamirano, y Valentino Lázaro, quienes le detallaron que querían que se fuera de la competencia.

Recordemos que, el puertorriqueño estaba en placa junto a Alejandro Estrada, Manuela Gómez, Juan Palau, Maiker, Beba y Eidevin.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la salida de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia?

Miles de internautas también reaccionaron en redes sociales luego de conocerse la eliminación de Jay Torres, donde algunos vieron el resultado como justo indicando que sentían que él era el que merecía salir del juego, mientras que otros detallaron que querían verlo un poco más en la competencia y saber cómo se desarrollaba el juego con su presencia.

Luego de su salida, Jay Torres decidió dejar en placa de nominación al influenciador y bailarín Campanita luego de que este se le posicionara y le confesara que quería que se fuera de la competencia cuando él lo consideraba amigo.

Por ahora, los famosos deberán seguir dando lo mejor de ellos para poder avanzar en el juego sin saber que pronto le tendrán que dar la bienvenida a dos participantes más, los actores Lady Noriega y Juan C. Arango, quienes esperan entrar al reality a darle un giro importante a la competencia.

Mientras tanto, los participantes se preparan para una nueva prueba de liderazgo de este lunes 16 de febrero, donde uno de ellos podrá ser el nuevo líder de la semana y obtener los beneficios que trae este poder en La casa de los famosos Colombia.