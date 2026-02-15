Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Reacciones tras la eliminación de Jay Torres de La casa de los famosos Colombia

Participantes e internautas reaccionaron a la salida de Jay Torres de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jay Torres en La casa de los famosos Colombia
Así reaccionan a salida de Jay Torres de La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El cantante y actor Jay Torres tuvo que abandonar La casa de los famosos Colombia este domingo 15 de febrero luego de haber quedado eliminado.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los participantes tras la salida de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia?

Tras la eliminación de Jay Torres de La casa de los famosos Colombia varios famosos quedaron nostálgicos por su partida, mientras otros se mostraron muy parciales.

compañeros tras salida de jay torres de la casa de los famosos

Entre los que se mostraron más afectados fueron Juan Palau, Mariana Zapata, Karola y Beba, con quienes logró hacer una gran amistad.

A Jay Torres se le posicionaron previo a su eliminación los famosos Campanita, Lorena Altamirano, y Valentino Lázaro, quienes le detallaron que querían que se fuera de la competencia.

Recordemos que, el puertorriqueño estaba en placa junto a Alejandro Estrada, Manuela Gómez, Juan Palau, Maiker, Beba y Eidevin.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la salida de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia?

Miles de internautas también reaccionaron en redes sociales luego de conocerse la eliminación de Jay Torres, donde algunos vieron el resultado como justo indicando que sentían que él era el que merecía salir del juego, mientras que otros detallaron que querían verlo un poco más en la competencia y saber cómo se desarrollaba el juego con su presencia.

internautas tras la salida de jay torres de la casa de los famosos

Luego de su salida, Jay Torres decidió dejar en placa de nominación al influenciador y bailarín Campanita luego de que este se le posicionara y le confesara que quería que se fuera de la competencia cuando él lo consideraba amigo.

Artículos relacionados

Por ahora, los famosos deberán seguir dando lo mejor de ellos para poder avanzar en el juego sin saber que pronto le tendrán que dar la bienvenida a dos participantes más, los actores Lady Noriega y Juan C. Arango, quienes esperan entrar al reality a darle un giro importante a la competencia.

Mientras tanto, los participantes se preparan para una nueva prueba de liderazgo de este lunes 16 de febrero, donde uno de ellos podrá ser el nuevo líder de la semana y obtener los beneficios que trae este poder en La casa de los famosos Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Jay Torres y Campanita en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Jay Torres dejó nominado a Campanita en La casa de los famosos, así reaccionó

Campanita reaccionó al saber que Jay Torres lo dejó en placa de nominación en La casa de los famosos Colombia.

jay torres eliminado de la casa de los famosos La casa de los famosos

Jay Torres es el nuevo eliminado en La casa de los famosos Colombia; así reaccionó

El artista Jay Torres se convirtió en el nuevo eliminado de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Prometido de Alexa sorprende con insólita petición a El Jefe La casa de los famosos

Prometido de Alexa hizo insólita petición a El Jefe durante su ‘congelado’ en La casa de los famosos

Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torres, dejó ‘congelado’ hasta a El Jefe de La casa de los famosos con insólita petición.

Lo más superlike

En medio del luto por Juan Manuel, Juliana Calderón hizo inquietante confesión Juliana Calderón

Juliana Calderón preocupó al hablar de su propia muerte en medio del luto por su novio Juan Manuel

Juliana Calderón alarmó a sus fans tras referirse a su muerte mientras enfrenta el luto por el fallecimiento de su novio, Juan Manuel.

Blessd

Esta mujer es la doble exacta de Blessd; se hace llamar 'La Bendita'

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones