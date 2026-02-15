Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Esta mujer es la doble exacta de Blessd; se hace llamar 'La Bendita'

Blessd tiene un doble exacto, y no es un hombre, sino una joven mujer que, en honor a su parecido, se hace llamar en redes 'La Bendita'.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Una mujer causa revuelo en redes por su impresionante parecido con Blessd. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Blessd no deja de ser tema de conversación, luego de que saliera a la luz que posiblemente le habría sido infiel a Manuela QM con otra mujer. Sin embargo, tras este episodio, se ha conocido a una mujer que es idéntica a él, causando sensación en redes sociales.

¿Quién es la mujer que es idéntica a Blessd?

En las últimas horas, una mujer llamada en redes sociales como 'La Bendita' ha sorprendido a millones de usuarios al mostrar en sus perfiles sociales su parecido extraordinario con el intérprete de 'Mírame'.

Blessd, cantante de género urbano colombiano
Blessd tiene un doble exacto y no es un hombre sino una mujer. (Foto: Jose R. Madera/Getty Images/AFP)

La joven mujer, que aparenta tener entre 20 y 23 años y que se dedica a la barbería según describe en su cuenta de Instagram, donde suma más de cinco mil seguidores, ha mostrado una gran admiración por el artista paisa, no solo imitando su forma de vestir, sino también su corte de cabello decolorado de azul, haciendo que así su parecido con el artista sea más certero.

Además, esta mujer, cuyo nombre de pila se desconoce, ha replicado incluso el tatuaje que Stiven Mesa Londoño lleva en el cuello, completando la imitación de manera sorprendente.

¿Cómo reaccionaron en redes al parecido de una mujer con Blessd?

Su parecido con Blessd es tan sorprendente que varios usuarios comentaron en sus videos que incluso llegaron a confundirla con el cantante, llegando a seguirla pensando que se trataba de él.

Por otro lado, algunos internautas bromearon diciendo que esta mujer podría ser la versión femenina de Temu del artista, sin dejar de resaltar que, además de su parecido, es físicamente muy atractiva.

Yo cuando la vi la iba a seguir pensando que era Blessd, jajaja, y no era", "El Blessd de Temu" y "Qué lindo, parce", fueron solo algunos comentarios que le dejaron.

Blessd, cantante de género urbano colombiano
Usuarios en redes manifestaron seguir a la mujer pensando que era Blessd. (Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Spotify/AFP)

¿Qué ha dicho Blessd sobre la mujer que es idéntica a él?

Por ahora, Blessd no se ha pronunciado sobre su doble exacta, a pesar de que la mujer lleva meses compartiendo contenido sobre su sorprendente parecido; pues el artista aún no ha tenido la oportunidad de verla.

Mientras tanto, el cantante paisa se encuentra enfocado en promocionar su gira mundial por Estados Unidos y las ciudades de Colombia que le faltan, mientras su presunta infidelidad continúa generando revuelo en redes sociales.

