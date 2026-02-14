El cantante urbano Blessd vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que en redes sociales comenzaran a circular videos que mostrarían supuestas conversaciones privadas del artista con una mujer, mientras su pareja, Manuela QM, se encuentra en embarazo.

La controversia surgió en la noche del viernes 13 de febrero, cuando varios usuarios compartieron capturas y grabaciones de lo que serían mensajes intercambiados entre el cantante paisa y una mujer identificada como modelo de contenid0 para adult0s.

La situación generó fuertes reacciones debido a que, semanas atrás, Blessd había anunciado públicamente que esperaba su primer hijo junto a Manuela.

No es la primera vez que el artista se ve envuelto en rumores de este tipo, pues en el pasado ya había sido relacionado con supuestos episodios de infidelidad.

Blessd en polémica por presuntos chats con otra mujer mientras su pareja está embarazada. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Qué dicen los chats que involucran Blessd?

Según los videos difundidos, las conversaciones se habrían dado entre el 7 y el 21 de enero de 2026, periodo en el que Blessd ya mantenía una relación con Manuela QM. De hecho, el 19 de enero la pareja confirmó públicamente el embarazo.

Los mensajes habrían iniciado luego de que la mujer etiquetara al cantante en una historia de Instagram.

Blessd reaccionó a la publicación y, a partir de ahí, comenzaron a intercambiar mensajes directos.

En la conversación se preguntaban por su ubicación, hablaban de sus actividades diarias y el artista terminó solicitando el número de WhatsApp de la mujer, quien afirmó vivir en Pereira.

Posteriormente, se muestran presuntos chats por esa aplicación, donde el cantante habría enviado una fotografía y realizado comentarios de tono sugestivo, además de pedirle que le mostrara “más”.

En otros fragmentos, la mujer le comenta a una amiga que Blessd viajaría pronto a Pereira por un concierto y que le habría insinuado verse y conocer la ciudad.

"Dime cómo y nos organizamos", escribió el cantante.

Las capturas también muestran notificaciones de envío de fotos de una vez, lo que aumentó las especulaciones en redes.

¿Cómo reaccionó Manuela QM ante los rumores?

Hasta el momento, Manuela QM no ha emitido declaraciones públicas sobre la polémica. Sin embargo, usuarios notaron que dejó de seguir al cantante en redes sociales, gesto que fue interpretado como una posible reacción a los rumores.

Por su parte, la mujer involucrada, identificada como Ángela Valdivieso, se pronunció para desmentir la versión que circula. Aseguró que los videos fueron filtrados por su expareja con la intención de perjudicarla y afirmó que las imágenes corresponden a chats privados con una amiga.

“No conozco ni nada a Blessed”, compartió.

Mientras tanto, el cantante no se ha pronunciado oficialmente sobre la veracidad de los chats, y la situación continúa generando debate en redes sociales.