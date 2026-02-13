Paola Jara se mostró afectada por dura situación con su hija recién nacida

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La cantante Paola Jara se mostró afectada al hablar sobre una dura situación que enfrenta con su hija recién nacida.

La reconocida cantante colombiana de música popular Paola Jara conmovió a sus cientos de seguidores al mostrarse visiblemente afectada por una situación que atraviesa con su hija recién nacida, Emilia.

¿Qué situación atraviesa Paola Jara junto a su pequeña hija recién nacida?

Durante la mañana de este viernes 13 de enero, Paola Jara sorprendió a sus seguidores con un emotivo post a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de fanáticos, en el que expresó uno de los momentos más difíciles de la maternidad, especialmente en madres primerizas.

Paola Jara mostró cómo fue su primer viaje con Emilia
La reconocida artista mencionó que para ella era muy difícil tener que alejarse de la menor para poder cumplir con su agenda laboral, pues había lugares que definitivamente no eran aptos para la pequeña que apenas tiene unos cuantos meses de vida.

"Uy, Dios mío, que duro salir de casa a trabajar y dejarte hija",comentó la cantante junto a una tierna fotografía en la que se le ve tomando la pequeña mano de la menor, fruto de su relación con el también cantante de música popular, Jessi Uribe.

Al ver la publicación, muchas madres se sintieron identificadas con la artista, pues al igual que ella deben dejar a sus hijos al cuidado de terceros para poder salir a trabajar y sostener los gastos de su familia.

¿Cuántos meses tiene Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Nacida el 19 de noviembre del 2025, Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, cumplirá apenas tres meses de haber nacido en los próximos días. Y aunque la pareja dejó claro que la menor los acompañaría durante su más reciente gira musical, hay momentos en los que deben alejarse de ella para poder cumplir a cabalidad con sus obligaciones sin afectarla.

Pues vale la pena destacar que a esta edad los bebés suelen ser más delicados de lo normal, por lo que no deben ser expuestos a ambientes que puedan incomodarlos y hacerles daño.

Paola Jara y Jessi Uribe están casados y ya le dieron la bienvenida a su primer hijo.
