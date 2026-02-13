Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue la despedida de soltera de Jenny López, prometida de Jhonny Rivera

A pocos días de su boda, Jenny López despidió su soltería en medio de una llamativa celebración junto a varias amigas.

Jenny López vivió inolvidable despedida de soltera previo a su boda con Jhonny Rivera
Jenny López vivió inolvidable despedida de soltera previo a su boda con Jhonny Rivera. (Foto Canal RCN | Freepik).

Jenny López, prometida del reconocido cantante de música popular Johnny Rivera, ya tuvo su despedida de soltera, y la presumió por medio de sus redes sociales. La joven artista compartió algunos detalles que dejaron ver el tipo de fiesta que realizó para despedir esta emocionante etapa de su vida para darle la bienvenida a una nueva junto a su gran amor.

¿Cómo fue la despedida de soltera de Jenny López, prometida de Jhonny Rivera?

En las últimas horas Jenny López sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales a l compartir una serie de fotografías y videos en los que dejó ver que su despedida de soltera ya se había llevado a cabo.

Según se puede en las imágenes compartidas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde tiene una gran cantidad de fanáticos, la joven cantante optó por una reunión bastante pequeña que contó con la participación de apenas tres amigas.

Dentro de las actividades que realizaron no solo se encontró una tarde de piscina, sino que además, también realizaron lo que parecen ser rituales espirituales.

"Una despedida de soltera muy especial, espiritual, emotiva y para agradecer", escribió la joven artista.

¿Cuándo será la boda de Jenny López y Jhonny Rivera?

Aunque Jhonny Rivera y Jenny López han compartido varios detalles sobre su boda, la fecha exacta aún no ha sido revelada públicamente, por lo que todavía se desconoce el día en que se darán el “sí”. Sin embargo, la pareja dejó claro que la ceremonia se realizará durante el mes de febrero. Además, la artista ya celebró su despedida de soltera, lo que indicaría que el gran día estaría muy cerca.

Por ahora, lo único confirmado es que la boda se llevará a cabo en la finca del reconocido cantante y contará únicamente con la presencia de personas cercanas a su círculo, por lo que no será un evento extravagante.

La celebración también incluirá un espacio especial dentro del lugar para compartir con familiares y amigos en un ambiente cercano.

