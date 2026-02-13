Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Camilo Cifuentes se unió a Jhonny Rivera por una emotiva causa: todo quedó en video

El influencer anónimo Camilo Cifuentes emocionó al unirse a Jhonny Rivera en una noble causa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Camilo Cifuentes sorprendió al unirse a Jhonny Rivera por emotiva causa
Camilo Cifuentes sorprendió al unirse a Jhonny Rivera por emotiva causa. (Foto Canal RCN).

El reconocido creador de contenido anónimo Camilo Cifuentes sorprendió a Jhonny Rivera al unirse a una noble causa que el cantante de música popular lleva meses realizando por el bien de una familia de bajos recursos.

¿Cuál es la noble causa que está liderando Jhonny Rivera y a la que se unió Camilo Cifuentes?

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde suma miles de seguidores, Camilo Cifuentes reveló que su más reciente labor solidaria la realizó junto a Jhonny Rivera.

Jhonny Rivera sorprendió al reunirse con el misterioso influencer Camilo Cifuentes
Jhonny Rivera sorprendió al reunirse con el misterioso influencer Camilo Cifuentes. (Foto Canal RCN | Freepik)

El cantante de música popular lleva varios meses desarrollando una emotiva iniciativa: transformar una vivienda en estado crítico, donde residían tres familias, para construir una casa segura y resistente que les brinde un espacio digno a cada una.

“Estoy muy contento porque le vamos a cambiar la vida no solo a una familia, sino a tres familias, que eran las que vivían ahí”, expresó Rivera.

Aunque en un principio el artista pensó que el proceso no tardaría tanto, las obras continúan debido a las complejas condiciones del terreno donde se levanta la nueva edificación.

Ante este panorama, Camilo Cifuentes decidió sumarse al proyecto y aportar su apoyo para que esta iniciativa beneficie especialmente a varios adultos mayores, mejorando así su calidad de vida.

“Nosotros vinimos porque queríamos aportar nuestro granito para esta obra, porque Chavita y sus familias se lo merecen, y si es posible seguir con más labores al lado suyo”, afirmó Cifuentes.

¿Cómo reaccionó Jhonny Rivera a la ayuda de Camilo Cifuentes?

Al escuchar las palabras de Camilo Cifuentes, Jhonny Rivera no pudo ocultar su felicidad al saber que se sumaría a la causa para brindar un mejor hogar a estas tres familias. Además, le agradeció por el gesto y aseguró que este podría ser el inicio de muchas obras sociales juntos.

“La admiración que le tengo es muy grande y este puede ser el comienzo de muchas obras sociales que podemos hacer juntos”.

Jhonny Rivera apareció junto a Camilo Cifuentes, el influencer que mantiene su anonimato
Jhonny Rivera apareció junto a Camilo Cifuentes, el influencer que mantiene su anonimato. (Foto Canal RCN).
