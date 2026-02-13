Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El rap mexicano está de luto tras la muerte de un productor y cantante urbano, quien permanecía hospitalizado desde hacía semanas.

Claudia Jaramillo Martínez
Falleció reconocido rapero mexicano; así lo despidieron Belinda y J Balvin.

El rap mexicano atraviesa un momento de luto tras la partida de uno de sus exponentes más creativos y respetados.

La noticia ha generado una fuerte reacción entre artistas, productores y seguidores del género, quienes en las últimas semanas habían estado atentos a su estado de salud y enviando mensajes de apoyo.

El artista, además de rapero, fue productor y una figura clave en la construcción estética de varios proyectos musicales, lo que explica el impacto de su ausencia.

Su fallecimiento fue confirmado por un familiar cercano a través de redes sociales, lo que activó de inmediato mensajes de condolencias y homenajes por parte de la industria.

¿Quién era el rapero mexicano que falleció?

Se trata de Milkman, nombre artístico de Óscar Botello. Fue un productor y cantante de rap originario de México que destacó por una propuesta visual y sonora muy marcada.

Antes de enfocarse de lleno en la música, desarrolló una carrera como director creativo y artista visual, experiencia que luego trasladó a su sonido y a la identidad de los proyectos que lideró.

A lo largo de su trayectoria, Milkman colaboró con distintos exponentes de la música urbana y con una disquera que apostó por su visión creativa, convirtiéndolo en una figura respetada dentro del género.

El rap mexicano está de luto tras la muerte del productor y cantante urbano Milkman.

¿Cuál fue la causa de muerte de Milkman?

En semanas previas, la familia del artista había informado que se encontraba hospitalizado en estado delicado y que había sido sometido a cirugías de emergencia.

Aunque no se reveló oficialmente el diagnóstico, versiones difundidas por medios especializados señalaron que Milkman habría presentado complicaciones graves, entre ellas hemorragias internas que no pudieron ser controladas.

Pese a los esfuerzos médicos y a la cadena de apoyo impulsada por colegas y seguidores, su estado no logró estabilizarse. Finalmente, su hermano comunicó el fallecimiento, noticia que conmocionó a la comunidad artística.

¿Cómo lo despidieron J Balvin y Belinda?

Tras confirmarse la muerte, varias figuras del entretenimiento expresaron su pesar. J Balvin destacó el aporte creativo de Milkman y aseguró que su trabajo dio identidad a un universo musical compartido.

“Que en paz descanse @milkman le diste identidad a nuestro universo musical”, dijo J Balvin

Por su parte, Belinda publicó un mensaje en el que agradeció haber conocido su talento y trabajado con él. Resaltó su lucha, el apoyo que recibió hasta el final y aseguró que siempre será recordado y querido por quienes compartieron su camino.

“Agradezco a la vida que me diera la oportunidad de conocer tu talento y trabajar contigo, jamás lo olvidaré… Sé que luchaste hasta el final y quiero agradecer a todos los que lo apoyaron hasta el último momento. ‘Milk’, siempre serás recordado y amado. Descansa en paz”, expresó Belinda.

Belinda y J Balvin despidieron al rapero Milkman
Belinda y J Balvin despidieron al rapero Milkman.
