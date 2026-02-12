Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu atraviesa doloroso luto: así fue la emotiva despedida a su ser querido

La Jesuu compartió un desgarrador mensaje tras confirmar el fallecimiento de un ser querido que hoy la tiene de luto.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Jesuu atraviesa doloroso luto: imágenes de su emotivo último adiós
La Jesuu atraviesa doloroso luto: imágenes de su emotivo último adiós. (Foto Canal RCN | Freepik).

Valentina Ruiz, reconocida influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colomba segunda temporada, compartió la lamentable noticia del fallecimiento de un ser querido que hoy enluta a su circulo social.

¿Quién fue el ser querido de La Jesuu que falleció?

El pasado martes 10 de febrero, La Jesuu reapareció a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram con una noticia que impactó a sus seguidores. La creadora de contenido se mostró visiblemente afectada al anunciar que Breyner Ramírez, uno de sus mejores amigos, había fallecido.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia.
La Jesuu está de luto tras dolorosa pérdida de un ser querido. Foto | Canal RCN - Freepik.

"Esto no puede estar pasando otra vez, parce. Otra vez la vida me quita la posibilidad de despedirme de uno de los míos por estar al otro lado del mundo. ¿Por qué, Brei?", escribió la influenciadora junto a la publicación.

Desde entonces, y sin dar muchos detalles sobre la causa de su muerte, la joven ha estado compartiendo contenido relacionado con su difunto amigo.

"Nadie nos va a quitar lo vivido amor, las pijamadas bien locos, los consejos, el día que estuvimos 24 horas en la piscina, los regaños, todo todo mi pollo", agregó.

¿Cómo fue la despedida del amigo de La Jesuu tras su fallecimiento?

En las últimas horas, La Jesuu volvió a conmover en esta red social con una nueva publicación. La influenciadora compartió una fotografía del ataúd del joven, sobre el que reposaba una imagen suya, acompañada de una emotiva frase: “Te amo, mi niño”.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia.
Este fue el ser querido que perdió La Jesuu. Foto | Canal RCN.

Posteriormente, también publicó la captura de una de sus conversaciones más significativas, además de un desgarrador mensaje en el que le pedía perdón por no haber estado presente en el funeral.

“Perdóname por no estar ahí para despedirte, mi amor. Perdón, perdón, perdón”.

Las publicaciones no tardaron en viralizarse y generaron una ola de reacciones, con miles de internautas enviándole mensajes de fortaleza en este difícil momento.

Hasta el momento, la creadora de contenido no se ha vuelto a pronunciar por medio de sus redes sociales, por lo que sus seguidores siguen a la expectativa de saber cómo se encuentra.

