Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Marilyn Patiño dejó emotivo mensaje para despedirse de La casa de los famosos Colombia 3; ¿qué dijo?

Marilyn Patiño se despidió con un mensaje lleno de gratitud y reflexión luego de su eliminación de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Marilyn Patiño deja emotivo mensaje.
Marilyn Patiño deja emotivo mensaje tras su paso por La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Marilyn Patiño emocionó con un mensaje en sus redes sociales tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3.

Marilyn Patiño reveló que no es la misma.
Marilyn Patiño reveló que no es la misma tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

La actriz quedó eliminada de la competencia el pasado 8 de febrero junto a Sara Uribe.

¿Qué mensaje dejó Marilyn Patiño tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

Tras hacer un recorrido por los medios y hablar de su experiencia en el reality, Marilyn publicó una fotografía con un mensaje agradeciendo al programa por las enseñanzas y a sus seguidores por apoyarla durante estas semanas.

Artículos relacionados

Asimismo, Marilyn aseguró que no fue fácil el encierro y que vivió momentos intensos, pero que eso la volvió más fuerte y consciente de su vida, además de valorar más a su familia.

En entrevistas posteriores a su salida, expresó que ya se sentía agotada por el ritmo de la casa y que la sobreestimulación del programa la tenía ansiosa, siendo ese el aspecto que más le ha costado controlar ahora que volvió a la normalidad.

“A veces la vida te encierra para enseñarte a salir más libre. Mi paso por La Casa de los Famosos fue eso: un espejo, un reto y una sacudida necesaria. Viví momentos intensos, aprendí, me confronté y crecí frente a millones de personas… pero nunca estuve sola. Gracias a cada persona que votó, que defendió, que creyó, que sostuvo cuando fue fácil y cuando no lo fue. Gracias a los fandoms que se organizaron, a quienes sumaron desde el respeto, la lealtad y el corazón. Gracias a mi equipo de trabajo, que caminó conmigo con firmeza, estrategia y humanidad. Hoy cierro una etapa con gratitud y abro otra con claridad. No vuelvo igual. Vuelvo más consciente, más fuerte y con una historia que sigue escribiéndose. Esto no fue un final. Fue un renacer. Gracias por quedarse. Gracias por acompañar. Lo que viene… apenas comienza”, escribió Marilyn Patiño en su publicación.

También reveló que dejó a Valentino Lázaro como su nominado porque lo considera la cabeza visible dentro de la casa y que controla a los demás para llevar a cabo sus planes.

Sin embargo, señaló que ese “grupo” tarde o temprano se desintegrará por la hipocresía y falsedad que percibe en sus integrantes.

Artículos relacionados

¿Cómo quedó la placa parcial de nominados de La casa de los famosos Colombia 3?

La gala de nominación dejó una placa parcial de famosos en riesgo de abandonar la competencia. La lista se conformó de la siguiente manera:

  • Beba: nominada por los líderes Alexa Torrex y Juanse Laverde.
  • Eidevin, Alejandro Estrada y Juan Palau: nominados por decisión de sus compañeros.
  • Maiker y Jay Torres: nominados por el público.
  • Valentino Lázaro: quedó en placa por decisión de las eliminadas Sara Uribe y Marilyn Patiño.
  • Manuela Gómez: recibió como castigo ir a placa por moverse durante el “congelado”, cuando entraron su novio y su hija Samantha.

Hoy se realizará la prueba de salvación, un reto que puede cambiar por completo la dinámica del juego y los integrantes de la placa de nominados.

Marilyn Patiño se siente más fuerte.
Marilyn Patiño se siente más fuerte por su experiencia en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Comparan a Mariana Zapata con actriz de Yo soy Betty, la fea Mariana Zapata

Mariana Zapata desata memes tras maquillaje de Beba y la comparan con Sandra de Yo soy Betty, la fea

Comparan a Mariana Zapata con Sandra de Yo soy Betty, la fea tras maquillaje que le hizo Beba en La casa de los famosos.

Beba se molestó. La casa de los famosos

Beba se siente traicionada por Juanse Laverde tras su nominación en La casa de los famosos Colombia

Beba expresó sentirse traicionada ya que Juanse Laverde dejó que Alexa la enviara a placa en La casa de los famosos Colombia.

Esposo de Beba se pronunció en redes por el hate que recibe la participante de La casa de los famosos Colombia 3. La casa de los famosos

El esposo de Beba se pronunció sobre el ‘hate’ que recibe ella: “Gracias por la promoción”

El esposo de Beba se pronunció y respondió lo que piensa tras críticas que le hacen a la participante de La casa de los famosos.

Lo más superlike

Omar murillo responde a criticas sobre su orientacion Omar Murillo

Omar Murillo se cansó de las críticas por sus fotos y habló sobre su orientación

Omar Murillo reaccionó a la lluvia de críticas que ha recibido por sus fotos presumiendo su figura y su orientación.

yeison jimenez tumba Yeison Jiménez

Así luce la tumba simbólica de Yeison Jiménez tras un mes de su muerte

Exfutbolista confiesa delicado estado de salud tras ser diagnosticado con cáncer Viral

Exfutbolista confiesa delicado estado de salud tras ser diagnosticado con cáncer

Ángela Aguilar compartió un tierno momento con Nodal mientras esperan su boda religiosa. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar comparte romántico momento con Christian Nodal antes de su boda

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones