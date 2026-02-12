Marilyn Patiño dejó emotivo mensaje para despedirse de La casa de los famosos Colombia 3; ¿qué dijo?

Marilyn Patiño emocionó con un mensaje en sus redes sociales tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3.

Marilyn Patiño reveló que no es la misma tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

La actriz quedó eliminada de la competencia el pasado 8 de febrero junto a Sara Uribe.

¿Qué mensaje dejó Marilyn Patiño tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

Tras hacer un recorrido por los medios y hablar de su experiencia en el reality, Marilyn publicó una fotografía con un mensaje agradeciendo al programa por las enseñanzas y a sus seguidores por apoyarla durante estas semanas.

Asimismo, Marilyn aseguró que no fue fácil el encierro y que vivió momentos intensos, pero que eso la volvió más fuerte y consciente de su vida, además de valorar más a su familia.

En entrevistas posteriores a su salida, expresó que ya se sentía agotada por el ritmo de la casa y que la sobreestimulación del programa la tenía ansiosa, siendo ese el aspecto que más le ha costado controlar ahora que volvió a la normalidad.

“A veces la vida te encierra para enseñarte a salir más libre. Mi paso por La Casa de los Famosos fue eso: un espejo, un reto y una sacudida necesaria. Viví momentos intensos, aprendí, me confronté y crecí frente a millones de personas… pero nunca estuve sola. Gracias a cada persona que votó, que defendió, que creyó, que sostuvo cuando fue fácil y cuando no lo fue. Gracias a los fandoms que se organizaron, a quienes sumaron desde el respeto, la lealtad y el corazón. Gracias a mi equipo de trabajo, que caminó conmigo con firmeza, estrategia y humanidad. Hoy cierro una etapa con gratitud y abro otra con claridad. No vuelvo igual. Vuelvo más consciente, más fuerte y con una historia que sigue escribiéndose. Esto no fue un final. Fue un renacer. Gracias por quedarse. Gracias por acompañar. Lo que viene… apenas comienza”, escribió Marilyn Patiño en su publicación.

También reveló que dejó a Valentino Lázaro como su nominado porque lo considera la cabeza visible dentro de la casa y que controla a los demás para llevar a cabo sus planes.

Sin embargo, señaló que ese “grupo” tarde o temprano se desintegrará por la hipocresía y falsedad que percibe en sus integrantes.

¿Cómo quedó la placa parcial de nominados de La casa de los famosos Colombia 3?

La gala de nominación dejó una placa parcial de famosos en riesgo de abandonar la competencia. La lista se conformó de la siguiente manera:

Beba : nominada por los líderes Alexa Torrex y Juanse Laverde.

: nominada por los líderes y Eidevin, Alejandro Estrada y Juan Palau : nominados por decisión de sus compañeros.

: nominados por decisión de sus compañeros. Maiker y Jay Torres : nominados por el público.

: nominados por el público. Valentino Lázaro : quedó en placa por decisión de las eliminadas Sara Uribe y Marilyn Patiño.

: quedó en placa por decisión de las eliminadas y Manuela Gómez: recibió como castigo ir a placa por moverse durante el “congelado”, cuando entraron su novio y su hija Samantha.

Hoy se realizará la prueba de salvación, un reto que puede cambiar por completo la dinámica del juego y los integrantes de la placa de nominados.