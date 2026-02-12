Tebi Bernal y Juanse Laverde protagonizan un enfrentamiento en La casa de los famosos: "Poco hombre"

Tras semanas de tensión, Juanse Laverde y Tebi Bernal tuvieron un enfrentamiento en el que hablaron de sus actitudes. En medio del momento, los participantes se mostraron alterados e hicieron algunas acusaciones que llamaron la atención en redes.

Artículos relacionados Bad Bunny Bad Bunny recibe inesperado agradecimiento de El Gran Combo tras revivir su clásico salsero

¿Cómo es la relación de Tebi Bernal y Juanse Laverde en La casa de los famosos?

En la tercera temporada del reality, la relación de este par de participantes ha pasado por momentos de tensión y distanciamiento, marcados principalmente por la competencia y las alianzas dentro de la casa.

En redes recuerdan que, al inicio de la temporada, los participantes demostraba cierta cercanía que no pasaba desapercibida. Establecían alianzas y, según afirman, se apoyaban mutuamente.

La relación de Tebi Bernal y Juanse Laverde en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La tensión se hizo evidente cuando Juanse fue elegido como líder. Según declaraciones del participante, la actitud de Tebi cambió a partir de ese momento. Laverde vmencionó en varias ocasiones que sentía que Bernal no estaba siendo “leal” a los acuerdos que habían establecido.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez con desgarrador mensaje: “Santi ya dijo papá”

¿Qué ha dicho Juanse Laverde de Tebi Bernal?

En medio de una conversación con Lorena Altamirano, Juanse señaló a Bernal como una de las personas que más lo ha decepcionado en el reality. El artista destacó que las acciones de Bernal han sido "inhumanas" y que carecía de las cualidades de un hombre.

Juanse Laverde habla de Tebi Bernal / (Foto del Canal RCN)

Laverde afirmó que, desde su perspectiva, ser hombre se trata de ser responsable y humano, no de actitudes egoístas. Juanse también mencionó que se ha controlado muchas veces con Tebi, espera que pronto cambie su comportamiento.

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe y Marilyn Patiño revelaron lo primero que hicieron al salir de La casa de los famosos

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Juanse Laverde?

Uno de los momentos más comentados de la relación se desarrolló mientras Tebi enfrentó a Juanse. Bernal enfrentó a su compañero para aclararle que sí tiene sentimientos en contra de él y que, por esa razón, ha optado por ignorarlo y alejarse.

Luego de que Juanse afirmara que, por el contrario, no tiene nada en contra de Tebi, Bernal lo acusó de ser un “lleva y trae”, que se basa en la mentira y establece sus estrategias por conveniencia personal.

Hablas de palabra de Dios y ni siquiera te sabes un mandamiento

Ante las acusaciones, Juanse optó por defenderse y afirmar que Tebi no era la persona indicada para hablar de hombría. Así mismo, destacó que su compañero no tenía la autoridad para hacerle ciertas advertencias y que, por ello, le pedía respeto.