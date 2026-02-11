En La casa de los famosos Colombiase realizó este miércoles 11 de febrero una nueva jornada de nominación, en la que los participantes votaron por los compañeros que quieren que se vayan de la competencia.

¿Cómo fue la nominación de este 11 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

El Jefe optó por realizar la jornada de nominación con una actividad bastante particular luego de calificar esta semana como una competencia por cuartos: "Tormenta" y "Calma".

Los famosos estuvieron enfrentándose entre equipos en varias actividades en las que debían "robar banderas" del cuarto contrario.

Quienes lograron robar más banderas lograron evitar ser nominados por sus compañeros y quienes obtuvieron menos banderas tuvieron que nominarse entre sí.

En la terraza se ubicó un árbol con banderas, donde los participantes debían elegir los puntos que tendrían en la nominación y entregar las banderas de frente a los que querían nominar.

Los nominados con más banderas quedaron en placa y estos fueron Alejandro Estrada, Eidevin y Juan Palau.

¿Por qué nominaron a Alejandro Estrada, Eidevin y Juan Palau en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada, Eidevin y Juan Palau fueron nominados por sus compañeros principalmente por algunos tras tener algunas diferencias, especialmente con el equipo de Calma.

Sin embargo, cuando comenzaron a nominarse entre Tormenta, cada uno comenzó a votar por el otro señalando que lo hacía por estrategia para no caer en placa.

Después de la cantidad de banderas que tenía cada uno, Alejandro Estrada era quien tenía más banderas y Eidevin y Juan Palau empataron, razón por la que los enviaron a los dos también a placa.

Los otros dos nominados fueron Jay Torres y Maiker, quienes quedaron en la placa de nominación por parte del público luego de tener la menor votación.

Valentino también se encuentra en placa luego de que las más reciente eliminadas Marilyn Patiño y Sara Uribe decidieron dejarlo nominado como parte de su último beneficio.

Por los líderes de la semana Juanse Laverde y Alexa Mena quien quedó nominada fue Beba.

Asimismo, Manuela Gómez se encuentra en placa por El Jefe luego de haberse movido en el 'Congelados' donde la visitó su hija Samantha y su expareja Juan Pablo Restrepo, quien además le propuso matrimonio.