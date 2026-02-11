En La casa de los famosos Colombia se realizó la jornada de nominación de este miércoles 11 de febrero y se dieron a conocer los nominados por los líderes y el resultado de la placa parcial.

¿A quiénes nominaron Juanse Laverde y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Los líderes de la semana Juanse Laverde y Alexa Torrex tuvieron que nominar a dos de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia como parte de sus beneficios.

Cabe destacar que, esta semana El Jefe decidió que la competencia se diera por cuartos: "Tormenta" y "Calma", razón por la que hubo dos líderes, para tener uno de cada equipo.

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán cuestionaron a los líderes durante la gala sobre a quiénes enviarían a placa, a lo que ellos indicaron que Alexa Torrez sería quien tomaría la decisión debido a que eso acordó con Juanse Laverde, por lo que decidieron enviar a Beba.

Según argumentó Alexa la nominó porque "le cae como una pat*ada".

¿Cómo quedó la placa de nominación en La casa de los famosos Colombia este 11 de febrero?

Los famosos compitieron por equipos inicialmente en actividades de "robo de banderas", las cuales fueron fundamentales para el proceso de nominación de La casa.

El equipo que logró la mayor cantidad de banderas evitó la nominación por parte de sus compañeros, mientras que quienes obtuvieron menos tuvieron que nominarse entre ellos.

La dinámica consistió en que cada participante elegía el puntaje que asignaría en la nominación según las banderas que obtuviera al tomarlas de un árbol y ellas las entregaban directamente a los compañeros que querían nominar.

Los nominados por sus compañeros fueron Alejandro Estrada, Eidevin y Juan Palau.

En cuanto a los nominados por el público fueron Jay Torres y Maiker luego de haber obtenido la menor votación a través de la página web.

A ellos se les sumó Valentino como nominado de las más recientes eliminadas Marilyn Patiño y Sara Uribe; y Manuela Gómez quien cayó en placa por El Jefe tras incumplir las reglas en el 'Congelado' en el que la visitaron su hija Samantha y su expareja Juan Pablo Restrepo.

Es decir que la placa parcial quedó con estos nominados: Beba, Valentino, Manuela Gómez, Jay Torres, Maiker, Alejandro Estrada, Eidevin y Juan Palau.

Recuerda que este domingo 15 de febrero conoceremos al próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia.