La Suprema, ex de Blessd, avivó rumores de boda tras video con su novio; esta sería la prueba

La creadora de contenido Nicole Rivera, conocida como La Suprema, presumió su relación con el futbolista Brahian Palacios, pero un detalle en el video llamó la atención de los internautas y avivó de nuevo los rumores de matrimonio.

¿Qué mostró La Suprema que desató rumores de matrimonio?

En el video que circula en varias páginas se ve a la pareja disfrutando de una cena, con una copa de vino, mientras comparten una emotiva charla que termina con un beso.

Más allá de presumir su amor en redes sociales, hubo un detalle que los internautas notaron y que avivó los rumores de un presunto matrimonio entre ellos.

Y es que ambos lucen anillos en el dedo anular de la mano izquierda, donde tradicionalmente se lleva la joya que simboliza la unión de matrimonio.

La Suprema desató rumores de boda con Brahian Palacios tras detalle viral. (Foto: AFP y Freepik)

Esta no es la primera vez que se rumorea sobre el tema. En un video anterior, ella mencionó estar “casada” para despejar dudas; sin embargo, explicó que lo dijo para formalizar la relación y la convivencia en Dubái, tras los rumores que circulaban en redes sociales sobre su cercanía.

¿Cuánto lleva La Suprema y su pareja el futbolista, Brahian Palacios?

La pareja hizo pública su relación a finales de 2025. El futbolista Brahian Palacios juega actualmente en Emiratos Árabes Unidos y, tras la oficialización, se dio por cerrado el capítulo sentimental que La Suprema tuvo con el cantante paisa, Blessd.

Como se recuerda, el reguetonero y la creadora de contenido finalizaron su romance en medio de la polémica por una presunta infidelidad, y posteriormente se conoció que Manuela QM, amiga de ella, es la nueva pareja de Blessd.

Además, La Suprema ha estado muy activa en redes sociales luego de que Blessd y Manuela QM revelarán que serán padres.

Recientemente, la creadora lanzó una indirecta con un audio viral en el que decía que alguien “se ganó el reinado de las estúpidas”, lo que muchos interpretaron como un mensaje dirigido hacia la pareja de Blessd y su examiga.

Lo nuevo abrió la puerta para que los internautas volvieran a relacionar su historia y todo lo que comparten en redes.