La Segura revela el susto que vivió con su bebé Lucca y explica por qué tuvo que ser hospitalizado

La Segura generó todo tipo de reacciones en redes sociales al revelar que su pequeño hijo había estado hospitalizado y compartir detalles de lo que le había sucedido al bebé de casi 10 meses.

¿Qué dijo La Segura sobre qué le pasó a su bebé, Lucca?

La creadora de contenido caleña ha estado en medio de la conversación tras el nacimiento de su hijo, Lucca, fruto de su relación con el chef Ignacio Baladán.

Desde que nació en abril de 2025, han mostrado detalles de lo que ha sido su vida tras convertirse en padres.

En esta ocasión causó revuelo luego de contar que su bebé estaba en la clínica. A través de sus historias de Instagram, donde suma más de 10 millones de seguidores, la influencer reveló la noticia.

La Segura rompe el silencio sobre la hospitalización de su bebé y muestra cómo está actualmente. (Foto: Canal RCN)

Con una imagen de ella junto a su bebé comenzó diciendo que “no se los había dicho, pero…”. En otra historia compartió un video desde el cuarto del hospital, donde se le ve al bebé y a Baladán, y escribió: “Nuestro gordito estaba hospitalizado”.

¿Qué dijo La Segura sobre el estado de salud de su bebé, Lucca?

En el video se le ve al bebé con buen ánimo, gateando y explorando todo a su alrededor, mientras ella escribió: “Ah, pero él… mami, ni se preocupen por él, que está perfecto”.

Esto dio un momento de tranquilidad a sus seguidores, quienes habían expresado su preocupación a través de mensajes en Instagram.

Asimismo, reveló en otra de sus historias que el bebé ya se encontraba en casa y que por esta razón había estado ausente de sus redes sociales.

Aunque entregó algunos detalles, aclaró que, aunque estuvo hospitalizado, no estaba gravemente enfermo y que no tuvo muchos síntomas, lo que permitió que se mantuviera bien en todo momento.

La Segura explicó que se trataba de un cuadro viral por el que el bebé tuvo que permanecer en observación en el hospital. También compartió un video en el que mostró cómo se sentía el pequeño.

“Solo tenía mucho vómito”, explicó, contando que por esa razón no lo dejaban regresar a casa para evitar que se deshidratara.