Valentino reacciona a comentario contra Karola y crea inesperado choque con Beba: “que me quiten…”

Valentino y Beba protagonizan tensa discusión en La casa de los famosos tras desacuerdo entre Karola y Mariana.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Discusión entre beba y Valentino en La casa de los famosos Colombia 3
Valentino Lázaro protagoniza tenso momento con Beba de la Cruz. (Foto: Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar tras la convivencia y lo que se genera entre Valentino Lázaro y Beba de la Cruz.

¿Por qué Valentino y Beba discutieron en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una dinámica en la que los participantes debían proteger la bandera, Karola tuvo un fuerte intercambio de palabras con Mariana Zapata por algo que ya venía desde afuera del reality.

Tras la discusión, Valentino aprovechó una de las cámaras para hablar sobre su situación con Karola y aseguró que él tenía argumentos sin necesidad de hacer bulla, diciendo: “Dime lo que hice”.

En ese momento, Beba intentó intervenir y expresó unas palabras hacia Karola, diciendo: “Tan ordinaria y fuera de lugar”.

Discusión entre beba y Valentino en La casa de los famosos Colombia 3
Valentino Lázaro protagoniza tenso momento con Beba de la Cruz. (Foto: Canal RCN)

Ante esto, Valentino le respondió que era su turno y que lo dejara hablar, y al terminar añadió: “Necesito que me quiten esas palabras, yo no critico a alguien por eso; la gente es como es”.

¿Cómo reaccionó Beba tras las palabras de Valentino en La casa de los famosos Colombia?

Valentino se acercó a Beba y le dijo que no estaba de acuerdo con que se refiriera a alguien como “guache” u “ordinaria”, según el creador de contenido cada persona es como es y que quería desligarse de esos comentarios.

Mientras tanto, Beba lo miraba con expresión de extrañeza y, sin decir palabra, se mostraba bastante sorprendida, mientras Mariana Zapata intentaba explicarle la situación tras las palabras y buscando apoyo en él, no obstante, el momento se tornó un poco tenso.

Discusión entre beba y Valentino en La casa de los famosos Colombia 3
Valentino Lázaro protagoniza tenso momento con Beba de la Cruz. (Foto: Canal RCN)

Por lo que Beba se notaba visiblemente incómoda, pese a que ellos tres se habían mostrado muy unidos en el juego y mostraban que tenían en común su desacuerdo con Karola.

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron, pues no esperaban que ellos tuvieran un desacuerdo, haciendo la similitud con la segunda temporada de La casa de los famosos: “esos tres van a terminar como las chicas fuego”, acompañado de emojis de risa.

Asimismo, muchos de los internautas expresaron lo que está haciendo Karola con su juego: “los puso a hacer contenido las 24 horas”

