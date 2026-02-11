Karola y Manuela llegan a un acuerdo estratégico en La casa de los famosos Colombia; ¿de qué se trata?

Manuela Gómez vivió el primer congelado familiar en La casa de los famosos Colombia 3 y esa visita le dio energía para replantear su estrategia en el juego.

Manuela y Karola se unen para enfrentar a su rival en común. (Fotos Canal RCN)

¿Qué le propuso Karola a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 3?

Tras esa visita, Manuela recibió la visita de Karola, quien no solo resaltó el emotivo momento, sino que aprovechó para invitarla a unirse a ella para enfrentar a Valentino, Beba y Mariana Zapata.

Karola le insistió en que, después de esa recarga emocional, debía centrarse en el juego y mostrar su verdadero carácter, asegurando que Manuela estaba reprimiendo su personalidad.

Aunque Karola había manifestado que jugaría en solitario, este acercamiento demuestra que está buscando aliados para fortalecer su posición y cumplir con su objetivo de sacar a sus rivales.

Manuela recibió las palabras de Karola con entusiasmo y aceptó la propuesta, lo que marca un cambio en su estrategia dentro de la casa.

La presencia de Karola intensificó la tensión en la casa. Su enfrentamiento con Mariana Zapata durante la dinámica de captura la bandera evidenció la rivalidad que existe entre ellas.

Tras una controversia en los puntos de la prueba, ambas intercambiaron señalamientos y acusaciones, lo que obligó a sus compañeros a intervenir para calmar la situación.

Este nuevo cruce de palabras fragmentó aún más los equipos y dejó claro que la competencia se encuentra en un punto de alta presión.

¿Por qué la habitación Calma quedó con menos comida que los de la habitación Tormenta?

Además, la semana se complicó aún más porque Calma se quedó con la mitad del presupuesto de su comida gracias a un poder que le salió a Yuli en una de las tarjetas sorpresa de la alacena.

Esto significa que los participantes deberán administrar mejor los alimentos, ya que no se pueden compartir ni regalar comida con los integrantes del equipo rival.

La medida obliga a cada equipo a ser más estratégico en el consumo y a mantener un control estricto sobre los recursos, lo que añade un nuevo nivel de presión dentro de la competencia.