Leyendas del reguetón llegan a Bogotá para hacer un show inolvidable, ¿de qué se trata?

De La Ghetto, Ñengo Flow, Luigi 21 Plus, son algunos de los artistas confirmados para el festival "Clásicos del reguetón Vol.2", en Bogotá.

Leyendas del género urbano asistirán al festival "Clásicos del reguetón Vol.2 - edición La Groupie", en Bogotá.
Las leyendas del género urbano se toman Bogotá con "Clásicos del reguetón Vol.2"/ AFP: Gustavo Caballero/Ivan Apfel/Gladys Vega

Llega a Bogotá un espectáculo que reunirá a miles de personas que son seguidoras de la música urbana. Esta vez, “Clásicos del reguetón Vol.2 – edición La Groupie” trae consigo un cartel repleto de leyendas del género.

¿Cuáles cantantes van a hacer parte de “Clásicos del reguetón Vol.2 – edición La Groupie” en Bogotá?

De La Ghetto, Ñengo Flow, Luigi 21 Plus, Ñejo, J Álvarez y Jory Boy son los artistas confirmados para hacer parte de uno de los eventos musicales del género urbano más grandes del país. Ellos son algunos de los cantantes responsables de himnos que marcaron generaciones y que, hasta hoy, siguen dominando playlists, discotecas y plataformas digitales en toda Latinoamérica.

 

¿Cuándo y dónde se va a llevar a cabo el show “Clásicos del reguetón Vol.2 – edición La Groupie”?

Bogotá se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año con el regreso de “Clásicos del Reguetón Vol. 2 – Edición La Groupie”, el cual se llevará a cabo el sábado 9 de mayo del 2026 en el escenario del Coliseo MedPlus, recinto el cual tiene un aforo de aproximadamente 24.000 personas.

Leyendas del reguetón se toman un escenario en Bogotá para hacer un show inolvidable
Jory Boy hace parte de los artistas confirmados de "Clásicos del Reguetón Vol.2-edición La Groupie"/AFP/Ivan Apfel

Las entradas para el festival estarán disponibles a partir del martes 17 de febrero del 2026 y hasta agotar existencias.

¿De qué se trata el espectáculo que reúne a las leyendas del género urbano en Bogotá?

Acompañado con una producción de alto nivel, efectos visuales, puesta en escena especial y un formato diseñado para celebrar los clásicos del género, “Clásicos del Reguetón Vol. 2 – Edición La Groupie” es un show que tiene como fin generar experiencia cargada de nostalgia, energía y grandes éxitos, en un recorrido musical por los temas que consolidaron el crecimiento global del reguetón y que continúan siendo referencia obligada dentro de la cultura urbana.

 

