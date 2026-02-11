Elena Rose confirma que Bogotá hará parte de su “Alma Tour”

La cantautora venezolana Elena Rose, incluyó a Bogotá, Colombia; como una de las ciudades seleccionadas para realizar un gran show que hará parte de la gira que, según ella, marca una nueva etapa en su carrera musical: “Alma Tour”.

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe envió estremecedor mensaje a la esposa de Yeison Jiménez tras enterarse de su muerte

¿Cuándo y dónde es el concierto de Elena Rose en Bogotá?

El público bogotano se prepara para recibir a una de las voces femeninas más poderosas del pop latino actual, la de Elena Rose. Su concierto en la capital colombiana se llevará a cabo el jueves 30 de abril del 2026 en el Centro de Eventos Royal Center, al oriente de la ciudad.

¿Elena Rose ya había cantado en Bogotá antes?

Hace apenas unos meses, Andrea Elena Mangiamarchi, más conocida como Elena Rose, fue la invitada a la presentación de apertura del concierto de su colega venezolano, Danny Ocean, en Bogotá.

Tras su aparición, fue aclamada por el público al cantar temas como “orióN”, “Me Lo Merezco” y “CARACAS EN EL 2000”; su aparición fue un total éxito, generando expectativa de un concierto exclusivamente de ella, lo cual ya es una realidad con su propio tour como protagonista.

Bogotá hará parte del "Alma Tour" de Elena Rose. Foto de AFP/ GIORGIO VIERA

¿Cuándo es la venta de la boletería del concierto de Elena Rose en Bogotá?

Las entradas al concierto de Elena Rose en Bogotá estarán disponibles para la compra del público general este miércoles 11 de febrero del 2026 a partir de las 12:00 p.m.; una vez terminada esta primera etapa, la segunda será a partir del 14 de marzo del 2026, hasta agotar existencias.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Congelados! Manuela Gómez rompió en llanto tras visita de su hija, recibió propuesta de matrimonio

¿Cuál es el concepto de “Alma tour”, la gira musical de Elena Rose?

“Alma Tour” es la presentación en vivo del álbum debut de Elena Rose:“Bendito Verano” (2025), un proyecto sumamente emocional, el cual ha sido destacado por medios como Rolling Stone, Billboard y Hypebeast Latam; y que, además, ya supera los 100 millones de reproducciones globales con éxitos como: “COSITA LINDA”, “ALMA”, “Luna de Miel” y “AMÉN BEBÉ”.