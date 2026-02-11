Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan Pablo Restrepo sacó a la luz nuevos detalles de su relación con Manuela Gómez: “Muy difícil”

Juan Pablo Restrepo reveló el momento en que decidió separarse de Manuela Gómez, pero también las razones por las que quiso pedirle matrimonio.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Juan Pablo Restrepo le pidió matrimonio a Manuela Gómez en La casa de los famosos.
Juan Pablo Restrepo reveló el tiempo que ha estado separado de Manuela Gómez. Fotos: RCN

Una verdadera sorpresa se llevó Manuela Gómez al recibir la visita en La casa de los famosos Colombia de su expareja, Juan Pablo Restrepo, y de su hija Samantha. Ambos ingresaron en medio de un “congelado” para motivar y alegrar a Manuela, quien había quedado afectada por la eliminación de Sara Uribe.

Pero no fue un “congelado” más, el creador de contenido sorprendió a la habitante al darle un anillo de compromiso. Aunque no alcanzó a pedirle formalmente que se casaran, Restrepo espera que el mensaje haya sido captado por ella.

De hecho, tras ese momento, Manuela comentó lo sucedido con Karola y esta le hizo ver las intenciones del también cantante; por lo que habrá esperar la decisión definitiva que tome Manuela prontamente.

¿Por qué estuvieron separados Juan Pablo Restrepo y Manuela Gómez?

Juan Pablo Restrepo contó en ‘Buen Día, Colombia’ nuevos detalles de esa pedida de mano, pero también reveló el verdadero estado en que se encuentra su relación con la participante de la casa más famosa.

Nosotros nos separamos hace un año, fue por convivencia porque es muy difícil y apenas en septiembre nos dijimos ‘unámonos’. Ella y yo siempre hemos tenido una buena relación a pesar de que terminamos, pero a partir de septiembre nos unimos más porque era cada uno por su lado. Fuimos a la playa juntos, viajamos a los Estados Unidos

JP Gringo, como es conocido en redes sociales, agregó que antes de su separación duraron dos años juntos, además, aclaró que ella entró soltera a La casa de los famosos, por lo que esta pedida de mano fue una manera de decirle que quería que se reconciliaran.

Manuela Gómez quedó impactada con la pedida de mano de Juan Pablo.
JP Gringo contó las razones que lo llevaron a retomar su relación con Manuela Gómez. Fotos: RCN

El creador de contenido agregó que el amor que siente por Manuela, las cosas que han vivido y su hija Samantha fue lo que más lo motivó a pedirle que se casaran.

¿Qué es 'Darío' y por qué Manuela Gómez lo menciona tanto en La casa de los famosos Colombia?

Darío es un nombre que Manuela Gómez ha mencionado en más de una ocasión en La casa de los famosos. Pues bien, Juan Pablo decidió aclarar a lo que realmente se refiere la influenciadora cuando dice eso.

“Darío somos todos, todo el equipo de trabajo, todo el fandom, yo. Todos somos Darío”, explicó Restrepo.

Adicional, Restrepo reveló por qué declaró “objetivo militar” a Valentino Lázaro y expresó algunas cosas que no le han gustado de él sobre la forma en que se refiere a Gómez.

Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia.
El prometido de Manuela Gómez declaró "objetivo militar" a Valentino Lázaro. Foto | Canal RCN.

Vamos con toda para que Valentino sepa que Manuela tiene un gran respaldo aquí afuera con su fandom. (Valentino) le tira siempre a Manuela, ella cree que no, pero siempre estoy pendiente

JP Gringo destacó que no pierde detalle de la participación de Manuela en La casa de los famosos, reiteró que la apoya incondicionalmente y ahora espera por la decisión que ella tome sobre darle el “sí” a él tras la pedida de mano.

Los papás de los pollos llegarán a La casa de los famosos Colombia: muy pronto nuevos detalles

