Karen Sevillano revela cómo enfrenta el "hate" en redes sociales

Karen Sevillano confesó que cuando el hate se intensifica, se aleja del internet y prioriza a su pareja y familia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Cuando el hate aparece, Karen Sevillano tiene clara su estrategia.
Cuando el hate aparece, Karen Sevillano tiene clara su estrategia. Foto Canal RCN

Karen Sevillano habló con total franqueza sobre un tema que atraviesa a quienes viven expuestos en internet, las críticas constantes y los mensajes malintencionados que circulan en redes sociales.

Entre carcajadas y con el tono espontáneo que la caracteriza, Karen respondió qué hace cuando el ambiente digital se torna pesado y comienzan a multiplicarse los comentarios cargados de juicio.

¿Cómo enfrenta Karen Sevillano las críticas en redes?

Karen dejó claro que no todo lo que se dice en internet merece una respuesta y cuando percibe que la ola de comentarios negativos aumenta, opta por desconectarse, según contó, prefiere apartarse del ruido virtual y dedicar tiempo a compartir con su pareja y su familia, espacios que considera su refugio.

 

También explicó que, en medio de cientos de mensajes diarios, elige responder aquellos que aportan algo positivo, los comentarios de apoyo, cariño o respeto son los que reciben su atención.

Karen ha construido su comunidad mostrando una personalidad fuerte, directa y sin filtros, lo que inevitablemente despierta admiración en algunos y rechazo en otros.

¿Qué consejo dio Karen Sevillano para quienes empiezan en redes?

Más allá de hablar de su experiencia personal, la caleña envió un mensaje a quienes sueñan con iniciar un camino en el mundo digital, enfatizó la importancia de tener seguridad interna antes de enfrentar la exposición masiva.

Karen Sevillano presenta el After.
Karen habló sin filtros sobre las críticas en redes y reveló por qué solo responde mensajes “bonitos”.(Foto Canal RCN)

Según explicó, es fundamental identificar qué aspectos de la vida brindan estabilidad emocional, porque en momentos de crisis esa base se convierte en soporte.

Reconoció que incluso ella, con trayectoria y experiencia, a veces se sorprende por el nivel de enojo que pueden manifestar algunas personas frente a opiniones o decisiones personales.

¿Se puede vivir en paz siendo figura pública según Karen Sevillano?

Karen Sevillano ha aprendido que la paz no depende de silenciar a los demás, sino de manejar su propia reacción, alejarse cuando el ambiente se vuelve tóxico, abrazar a quienes la quieren y enfocarse en los mensajes constructivos son sus herramientas.

Karen Sevillano reaccionó a chismes sobre ella
Karen Sevillano contó cómo maneja los comentarios negativos. (Foto Canal RCN)

En un universo donde el “hate” parece parte del paquete de la fama digital, su estrategia apunta a algo sencillo pero poderoso, cuidar la salud mental.

Porque, como dejó ver en su dinámica, la clave no está en pelear cada batalla, sino en saber cuáles vale la pena librar.

