¿Cuánto ganaron los “arbustos humanos” del show de Bad Bunny?

La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl no solo marcó un hito por su propuesta artística y cultural, sino que también dejó detalles que despertaron enorme curiosidad entre los millones de espectadores.

El artista puertorriqueño apostó por una escenografía que recreaba una selva tropical, texturas naturales y una atmósfera que evocaba sus raíces caribeñas.

¿Eran realmente plantas los arbustos del escenario en la presentación de Bad Bunny?

La gran revelación llegó cuando los televidentes y asistentes notaron que parte del follaje cobraba movimiento de manera sincronizada, y aquellos supuestos arbustos eran, en realidad, personas caracterizadas y camufladas dentro del diseño escenográfico.

La idea de convertir seres humanos en elementos de la escenografía no solo reforzó la narrativa estética de la presentación, sino que también elevó la complejidad del montaje.

¿Cuánto les pagaron por formar parte del show de Bad Bunny?

Según se conoció posteriormente, cada una de las personas que integró esta “escenografía viviente” recibió 1.309 dólares por un total de 70 horas de trabajo, lo que equivaldría a alrededor de 4,8 a 4,9 millones de pesos colombianos.

El tiempo estuvo distribuido en ocho jornadas de ensayos previos, además de la participación durante el evento principal, una tarifa que se ajusta a lo que suelen percibir contratistas en espectáculos de gran escala en Estados Unidos.

¿Valió la pena vivir la experiencia junto a Bad Bunny?

El Super Bowl es uno de los eventos más vistos del planeta, con más de 120 millones de espectadores solo en territorio estadounidense y ser parte del engranaje que hizo posible una presentación histórica añade un valor simbólico difícil de cuantificar.

Para quienes además son seguidores del cantante, la experiencia pudo significar algo más que un trabajo temporal, estar tras bambalinas, presenciar de cerca el despliegue técnico y artístico, y contribuir a una actuación que rompió esquemas al desarrollarse mayoritariamente en español.