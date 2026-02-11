Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¿Cuánto ganaron los “arbustos humanos” del show de Bad Bunny?

Bad Bunny sorprendió con una escenografía humana, y ahora se conoce cuánto recibieron por ese exigente trabajo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El show de Bad Bunny fue visto por más de 120 millones de personas en Estados Unidos.
El show de Bad Bunny fue visto por más de 120 millones de personas en Estados Unidos. (Foto Emma McIntyre / AFP)

La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl no solo marcó un hito por su propuesta artística y cultural, sino que también dejó detalles que despertaron enorme curiosidad entre los millones de espectadores.

El artista puertorriqueño apostó por una escenografía que recreaba una selva tropical, texturas naturales y una atmósfera que evocaba sus raíces caribeñas.

Artículos relacionados

¿Eran realmente plantas los arbustos del escenario en la presentación de Bad Bunny?

La gran revelación llegó cuando los televidentes y asistentes notaron que parte del follaje cobraba movimiento de manera sincronizada, y aquellos supuestos arbustos eran, en realidad, personas caracterizadas y camufladas dentro del diseño escenográfico.

La idea de convertir seres humanos en elementos de la escenografía no solo reforzó la narrativa estética de la presentación, sino que también elevó la complejidad del montaje.

Artículos relacionados

¿Cuánto les pagaron por formar parte del show de Bad Bunny?

Según se conoció posteriormente, cada una de las personas que integró esta “escenografía viviente” recibió 1.309 dólares por un total de 70 horas de trabajo, lo que equivaldría a alrededor de 4,8 a 4,9 millones de pesos colombianos.

El tiempo estuvo distribuido en ocho jornadas de ensayos previos, además de la participación durante el evento principal, una tarifa que se ajusta a lo que suelen percibir contratistas en espectáculos de gran escala en Estados Unidos.

Artículos relacionados

¿Valió la pena vivir la experiencia junto a Bad Bunny?

El Super Bowl es uno de los eventos más vistos del planeta, con más de 120 millones de espectadores solo en territorio estadounidense y ser parte del engranaje que hizo posible una presentación histórica añade un valor simbólico difícil de cuantificar.

Para quienes además son seguidores del cantante, la experiencia pudo significar algo más que un trabajo temporal, estar tras bambalinas, presenciar de cerca el despliegue técnico y artístico, y contribuir a una actuación que rompió esquemas al desarrollarse mayoritariamente en español.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Manuela QM muestra ropa para su bebe Blessd

Novia de Blessd derritió de ternura al mostrar la ropa que le han regalado a su bebé

La influenciadora Manuela QM mostró los obsequios que ha recibido para su bebé con el artista Blessd.

Diva Jessurum y Yeison Jimenez Yeison Jiménez

Amiga de Yeison Jiménez dedicó conmovedor recuerdo tras un mes de la muerte del artista

Amiga de Yeison Jiménez le dedicó desgarradoras palabras al artista tras cumplirse un mes de su lamentable partida.

Leyendas del género urbano asistirán al festival "Clásicos del reguetón Vol.2 - edición La Groupie", en Bogotá. Talento internacional

Leyendas del reguetón llegan a Bogotá para hacer un show inolvidable, ¿de qué se trata?

De La Ghetto, Ñengo Flow, Luigi 21 Plus, son algunos de los artistas confirmados para el festival "Clásicos del reguetón Vol.2", en Bogotá.

Lo más superlike

Yaya Muñoz y José Rodríguez habían iniciado su relación en La casa de los famosos. Yaya Muñoz

José Rodríguez reveló que él quiso terminar la relación con Yaya: “No tengo nada bueno que decir”

José Rodríguez se refirió a su ruptura con Yaya Muñoz y confesó que él tomó la decisión de acabar con ese noviazgo.

Mariana Zapata se sincera sobre sus conflictos. Mariana Zapata

Mariana Zapata analiza sus discusiones con Karola en La casa de los famosos Colombia: "Me desconozco"

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores Viral

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano