Francy contó por primera vez cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez

Un 10 de enero se estremeció el mundo de la música, esto tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá. El intérprete de grandes éxitos musicales viajaba con cinco personas más de su equipo de trabajo, quienes también perecieron en el hecho.

Al cumplirse un mes de la muerte del cantante nacido en Manzanares, Caldas, distintas figuras públicas y colegas lo recordaron con emotivos mensajes en redes sociales.

Francy fue una de ellas. La artista le dedicó una publicación al ‘Aventurero’, pero también contó por primera cómo se enteró de la trágica muerte de Yeison.

¿Cómo se enteró Francy de la muerte de su amigo y colega Yeison Jiménez?

En entrevista con ‘Buen Día, Colombia’, la cantante recordó que ese día vio derrumbarse su mundo, pues era muy cercana a Jiménez, quien cariñosamente la decía “mona”.

Según el relato de Francy, ese sábado 10 de enero se encontraba en el departamento del Huila, donde daría un concierto en un municipio. Se alistaba para brindar su show cuando recibió una llamada de su mánager informándole de lo ocurrido con Yeison en Boyacá.

Francy quedó sin palabras cuando le revelaron la estremecedora noticia. Fotos: RCN

“Se nos fue Yeison, se cayó el avión donde viajaba”, le dijo el mánager a Francy, lo que por supuesto la dejó muy impactada.

La artista tuvo que sacar fuerzas de donde no tenía para cantar en el concierto que tenía ese día. Además de la amistad que los unía, Francy y Yeison tenían en mente grabar una nueva canción.



En su cuenta personal de Instagram, Francy revivió un video que le dedicó Yeison y de paso le dedicó unas desgarradoras palabras, evidenciando el gran vacío dejado por el hombre que pasó de vender aguacates en Corabastos a convertirse en estrella de la música popular colombiana.

Mi aventurero, hoy hace 1 mes que te fuiste, dejando un gran vacío en nuestras vidas , pero siempre viviendo en nuestro corazón, hoy es un día para recordar esa admiración y cariño Mutuo , aquel que quedara para siempre en nuestro corazón y mente . Por siempre y para siempre “CON EL CORAZÓN” te quiero mi negrito”, escribió Francy junto a un video en el que Yeison saludaba a la artista.

¿Qué homenajes ha recibido Yeison Jiménez tras su muerte en Boyacá?

Tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez, los artistas de música popular se unieron y grabaron una canción titulada ‘El aventurero en el cielo’. El tema es un gran homenaje al legado del caldense.

Así mismo, se realizó en El Campín la segunda edición de ‘Mi Promesa Tour’, el show que se realizaría en marzo, pero que se adelantó para enero por la desaparición del cantante.

Artistas de música popular se unieron y grabaron una canción en honor a Yeison Jiménez. (Foto: AFP)

Yeison Jiménez tenía grandes planes al momento de su muerte. Además de este concierto en el escenario de los bogotanos, planeaba hacer nuevos lanzamientos y colaboraciones con más artistas; de hecho, alcanzó a grabar una canción con Maluma, la cual saldrá al aire este jueves, según contó el ‘Pretty Boy’.