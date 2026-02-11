Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores

Un reconocido deportista olímpico sorprendió al mundo del deporte tras hacer una confesión inesperada en plena entrevista televisiva.

Lo que debía ser un momento de celebración por haber ganado una medalla terminó convirtiéndose en un testimonio personal que dejó atónitos a fanáticos, periodistas y espectadores, luego de que el atleta admitiera públicamente haber sido infiel a su pareja.

La revelación se dio apenas minutos después de subir al podio, en un contexto poco habitual para hablar de la vida privada, lo que hizo que su confesión se viralizara rápidamente y generara una fuerte reacción en redes sociales.

¿Quién es el reconocido deportista que confesó la infidelidad?

Se trata de Sturla Holm Lægreid, biatleta noruego y medallista olímpico, quien obtuvo el bronce en la prueba masculina de 20 kilómetros de biatlón durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Tras finalizar la competencia, el atleta fue entrevistado en vivo por la televisión pública de Noruega, donde inesperadamente decidió compartir un aspecto muy personal de su vida sentimental, alejándose por completo del discurso deportivo habitual.

Sturla Holm Lægreid reveló infidelidad en una entrevista. (Foto Odd ANDERSEN / AFP)

¿Qué dijo Sturla Holm Lægreid sobre la infidelidad?

Visiblemente afectado y al borde del llanto, Lægreid confesó que había sido infiel a su pareja, a quien describió como “el amor de su vida”. Explicó que la relación comenzó hace aproximadamente seis meses y que tres meses atrás cometió, según sus propias palabras, “el peor error de su vida”.

El deportista reveló que le confesó la infidelidad a su pareja apenas una semana antes de la competencia y que, desde entonces, ha atravesado “la peor semana de su vida”. Aseguró que, aunque ganó una medalla olímpica, su situación emocional ha sido extremadamente difícil y que el deporte pasó a un segundo plano durante esos días.

Lægreid afirmó que decidió hablar públicamente porque cree que ser un buen referente implica reconocer los errores, incluso cuando estos no tienen que ver con el ámbito deportivo. También expresó su deseo de que su pareja pudiera entender cuánto significa para él y que la confesión fue un intento de no quedarse con la sensación de no haber hecho todo lo posible para recuperarla.

Durante una rueda de prensa posterior, el atleta reconoció que no sabe si fue correcto hacer pública la confesión y que incluso teme haber sido egoísta al hablar de su situación personal en un evento deportivo. Sin embargo, reiteró que actuó desde la honestidad.

Sturla Holm Lægreid confesó que la infidelidad fue “el peor error de su vida”. (Foto FRANCK FIFE / AFP)

¿Cómo reaccionaron las redes tras esta confesión?

La reacción en redes sociales fue inmediata y dividida. Mientras algunos usuarios valoraron la franqueza del deportista, muchos otros se mostraron indignados por haber hecho pública una infidelidad que, según comentaron, pertenece al ámbito privado de la pareja.

Numerosos internautas criticaron que utilizara un escenario olímpico para hablar de su vida sentimental y señalaron que la exposición pública podía generar aún más daño. Otros cuestionaron que la confesión pareciera buscar empatía o redención frente a millones de espectadores.