Reconocida periodista revela la millonaria suma que piden por el rescate de su madre

La comunicadora habló del dramático momento que vive su familia tras la desaparición de su madre y la millonaria exigencia económica.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reconocida periodista revela la millonaria suma que piden por el rescate de su madre desaparecida
Reconocida periodista revela la millonaria suma que piden por el rescate de su madre desaparecida. (Foto IA)

El caso de la desaparición de la madre de la presentadora Savannah Guthrie tuvo una nueva actualización en las últimas horas, luego de que venciera el plazo establecido en una supuesta nota de rescate sin que se haya realizado ningún pago.

La situación mantiene en alerta a las autoridades y a la familia, que continúa pidiendo ayuda pública mientras avanza la investigación.

La mujer, de 84 años, fue vista por última vez a finales de enero en las afueras de su vivienda en Tucson, Arizona.

Desde entonces, no se ha tenido información confirmada sobre su paradero, lo que ha dado lugar a una búsqueda a gran escala y a múltiples versiones alrededor del caso.

¿De cuánto era la millonaria suma exigida por el rescate de la madre de Savannah Guthrie?

Según información conocida, una aparente nota de rescate fue enviada a dos estaciones de televisión locales de Arizona.

En el mensaje se exigía el pago de una suma de 4 millones de dólares en criptomoneda antes del 5 de febrero, con la advertencia de que el monto aumentaría a 6 millones si no se cumplía el plazo.

Ese tiempo límite ya pasó y, de acuerdo con una fuente cercana al caso, no se realizó ningún pago a la cuenta mencionada en el documento. Incluso, poco antes de que se venciera el plazo final, se confirmó que la familia no había hecho ninguna transferencia relacionada con la exigencia económica.

Las autoridades han sido cautelosas al referirse a la autenticidad del mensaje. El FBI confirmó que al menos una de estas notas fue revisada, aunque evitó entregar detalles específicos para no afectar el curso de la investigación.

También se informó que una persona fue detenida por presuntamente hacerse pasar por los captores, lo que refuerza la hipótesis de que algunos documentos podrían ser falsos.

Una carta de rescate pidió 4 millones de dólares en criptomonedas por la vida de la madre de la periodista.
Una carta de rescate pidió 4 millones de dólares en criptomonedas por la vida de la madre de la periodista. (Foto Michael loccisano / AFP)

¿Qué ha dicho Savannah Guthrie tras esta actualización?

En medio de la segunda semana de búsqueda, Savannah Guthrie compartió un mensaje público en el que calificó la situación como “desesperada” y pidió apoyo a sus seguidores.

Junto a sus hermanos, la presentadora también publicó un video en redes sociales en el que advirtieron sobre la facilidad con la que pueden circular demandas falsas y documentos manipulados.

En ese mensaje, los hermanos Guthrie se dirigieron directamente a quienes pudieran tener a su madre, solicitando una prueba clara de que sigue con vida. Savannah, además, agradeció las oraciones y muestras de apoyo, y pidió a cualquier persona, incluso fuera de Arizona, que informe a las autoridades si tiene información relevante.

Por ahora, no se han anunciado sospechosos oficiales ni pistas concluyentes. La familia mantiene la esperanza y las autoridades continúan trabajando con reserva mientras el caso sigue abierto.

Savannah Guthrie no pagó el rescate y agradeció a sus seguidores por el apoyo.
Savannah Guthrie no pagó el rescate y agradeció a sus seguidores por el apoyo. (Foto Jamie McCarthy / AFP)
