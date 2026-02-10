Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Yeferson Cossio ya se casó? Cintia Cossio reaccionó a la supuesta boda

Cintia Cossio reaccionó en redes sociales a una imagen que se ha viralizado de Yeferson Cossio casándose con Carolina Gómez.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Cintia Cossio reaccionó a una imagen que muestra a su hermano Yeferson casándose.
Yeferson Cossio y Carolina Gómez están comprometidos y se casarían muy pronto. Fotos: RCN

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl ha dado mucho de qué hablar. La presentación del puertorriqueño ha generado revuelo en redes sociales y ha desatado un sinnúmero de reacciones.

Artículos relacionados

El ‘conejo malo’ mostró una puesta en escena dedicada a su natal Puerto Rico, pero a la vez destacando el legado y la cultura de América Latina.

¿Cuál es el meme que muestra a Yeferson Cossio casándose con su novia, Carolina Gómez?

El show, incluso, sirvió como escenario perfecto para que una pareja se casara. Los internautas no pasaron por alto esta situación y recrearon varios memes, uno de ellos, estuvo dedicado a Yeferson Cossio, el creador de contenido antioqueño.

El meme en cuestión muestra a Yeferson casándose con su novia, Carolina Gómez, en pleno Super Bowl y ante la atenta mirada de Bad Bunny.


Pues bien, la hermana de Yeferson, Cintia Cossio, reaccionó a esa publicación y escribió un mensaje que desató más risas.

“Mi hermano se casó y no me invitó. Oficialmente, quedas desheredado Yeferson Cossio”, escribió la influenciadora.

Artículos relacionados

La imagen, además de recrear la supuesta boda entre los creadores digitales, replica todo en medio de un noticiero; incluso, se aprecia el banner en color rojo que dice Última Hora.

¿Yeferson Cossio ya no se casará con la tiktoker Carolina Gómez?

El momento cobró gran relevancia, si se tiene en cuenta que se llegó a especular que Yeferson Cossio ya no se casaría con la tiktoker.

Unas palabras de Carolina Gómez en redes sociales despertaron rumores y aumentaron la especulación, pero todo se terminó de aclarar con una publicación conjunta que hicieron ambos en Instagram.

Yeferson Cossio publica video que muchos relacionan con su supuesta ruptura.
Yeferson Cossio y Carolina Gómez aclararon con una publicación que no han terminado. (Foto: Canal RCN)

Los creadores de contenido publicaron un post con cinco fotografías en las que lucen enamorados y muy felices, pero lo que más llamó la atención fue lo que escribieron junto a las instantáneas.

“¿Cómo así que terminamos? Nosotros ni sabíamos”.

De esta manera, dejaron más que claro que los planes de boda siguen en firme y la supuesta ruptura fue solamente un rumor.

Hace un año, en febrero del 2025, Yeferson Cossio le pidió matrimonio a Carolina Gómez. Desde entonces, han puesto en marcha la organización de la boda y todo lo demás, aunque la falta de confirmación de una fecha es lo que ha abierto rumores de una posible cancelación.

Artículos relacionados

Además de esta publicación, en otra ocasión, Gómez dejó claro que seguía con Yeferson y de paso aclaró lo que quiso decir cuando afirmó que suspendería su boda con el creador digital paisa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cara, Valentino y Karola La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Cara Rodríguez reaccionó tras ser mencionada en discusión entre Valentino y Karola

Cara Rodríguez se pronunció tras estar en medio del pleito entre Valentino y Karola en La casa de los famosos Colombia.

Manelyk lució la camiseta oficial de México rumbo al Mundial 2026. Talento internacional

Manelyk se pone la camiseta y calienta motores para el Mundial 2026

Manelyk compartió su emoción por el Mundial 2026 al lucir la camiseta de México, despertando orgullo, nostalgia y pasión futbolera.

Karola y Valentino en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Karola arremetió contra Valentino en La casa de los famosos Colombia: "no tienes personalidad"

Karol Alcendra, nueva habitante de La casa de los famosos Colombia, nuevamente se despachó contra Valentino Lázaro y defendió a Emiro Navarro.

Lo más superlike

Así luce el lugar del accidente tras un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Así está el sitio del accidente donde murió Yeison Jiménez tras un mes de la tragedia

Tras un mes del accidente, revelan el estado actual del lugar donde murió Yeison Jiménez.

Reconocida periodista revela la millonaria suma que piden por el rescate de su madre desaparecida Viral

Reconocida periodista revela la millonaria suma que piden por el rescate de su madre

La casa de los famosos

Karola usó el vestido de Karina García antes de entrar a La casa de los famosos y fans se dieron cuenta

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano