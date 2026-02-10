¿Yeferson Cossio ya se casó? Cintia Cossio reaccionó a la supuesta boda

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl ha dado mucho de qué hablar. La presentación del puertorriqueño ha generado revuelo en redes sociales y ha desatado un sinnúmero de reacciones.

El ‘conejo malo’ mostró una puesta en escena dedicada a su natal Puerto Rico, pero a la vez destacando el legado y la cultura de América Latina.

¿Cuál es el meme que muestra a Yeferson Cossio casándose con su novia, Carolina Gómez?

El show, incluso, sirvió como escenario perfecto para que una pareja se casara. Los internautas no pasaron por alto esta situación y recrearon varios memes, uno de ellos, estuvo dedicado a Yeferson Cossio, el creador de contenido antioqueño.

El meme en cuestión muestra a Yeferson casándose con su novia, Carolina Gómez, en pleno Super Bowl y ante la atenta mirada de Bad Bunny.



Pues bien, la hermana de Yeferson, Cintia Cossio, reaccionó a esa publicación y escribió un mensaje que desató más risas.

“Mi hermano se casó y no me invitó. Oficialmente, quedas desheredado Yeferson Cossio”, escribió la influenciadora.

La imagen, además de recrear la supuesta boda entre los creadores digitales, replica todo en medio de un noticiero; incluso, se aprecia el banner en color rojo que dice Última Hora.

¿Yeferson Cossio ya no se casará con la tiktoker Carolina Gómez?

El momento cobró gran relevancia, si se tiene en cuenta que se llegó a especular que Yeferson Cossio ya no se casaría con la tiktoker.

Unas palabras de Carolina Gómez en redes sociales despertaron rumores y aumentaron la especulación, pero todo se terminó de aclarar con una publicación conjunta que hicieron ambos en Instagram.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez aclararon con una publicación que no han terminado. (Foto: Canal RCN)

Los creadores de contenido publicaron un post con cinco fotografías en las que lucen enamorados y muy felices, pero lo que más llamó la atención fue lo que escribieron junto a las instantáneas.

“¿Cómo así que terminamos? Nosotros ni sabíamos”.

De esta manera, dejaron más que claro que los planes de boda siguen en firme y la supuesta ruptura fue solamente un rumor.

Hace un año, en febrero del 2025, Yeferson Cossio le pidió matrimonio a Carolina Gómez. Desde entonces, han puesto en marcha la organización de la boda y todo lo demás, aunque la falta de confirmación de una fecha es lo que ha abierto rumores de una posible cancelación.

Además de esta publicación, en otra ocasión, Gómez dejó claro que seguía con Yeferson y de paso aclaró lo que quiso decir cuando afirmó que suspendería su boda con el creador digital paisa.