Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, respondió varios interrogantes en redes sociales. El empresario se refirió a su situación sentimental y hasta aclaró los rumores que lo han vinculado con Yina Calderón.

¿Juan David Tejada, El Agropecuario, ya tiene un nuevo amor?

Frente a la pregunta de si se dará una oportunidad en el amor, esto tras su mediática ruptura con la influenciadora barranquillera, El Agropecuario fue enfático con su respuesta.

La verdad, la verdad, ahorita estoy enfocado en otras cosas más importantes. Estar pendiente de mi familia, de mis hijos y tengo unos proyectos muy grandes que los voy a sacar adelante, entonces ando enfocado en eso, centrando toda la energía en estos proyectos que vienen

De esta manera, Tejada dejó más que claro que, al menos en este momento, el amor no es una prioridad, lo que, de paso, descartaría un romance con Yina Calderón, quien ha dicho abiertamente que El Agropecuario le parece muy atractivo.

Posteriormente, Tejada respondió una pregunta más sobre su personalidad y si realmente si considera humilde.

Muchas gracias por esos mensajes y esas preguntas tan bonitas. Yo creo que no nos olvidamos de dónde venimos y así estemos, donde estemos, siempre vamos a guardar la humildad porque me parece un principio muy bueno como ser humano

Juan David Tejada, más conocido como El Agropecuario, tuvo una relación sentimental con Aida Victoria Merlano. Dicha unión captó la atención de los cibernautas por largo tiempo, por lo que su ruptura causó gran sorpresa.

En su momento, la relación de Aida Victoria y El Agropecuario fue muy comentada en redes sociales. Foto: RCN

La pareja se dijo adiós, pero fruto de ese amor quedó Emiliano, quien llegó al mundo a mediados del 2025.

¿Juan David Tejada tuvo un romance con Yina Calderón?

En medio de la charla con sus seguidores, Juan David Tejada decidió hablar de las versiones que indican que tuvo un amorío con Yina Calderón.

La verdad somos muy buenos amigos, ella es una gran persona, una gran amiga que, mejor dicho, sin palabras con ella, pa' qué, no tengo nada qué decir de ella

De acuerdo con El Agropecuario, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia es una gran persona, pues aseguró que con él ha se ha portado muy bien, haciendo énfasis en que sostiene sus palabras ahí, y en cualquier lugar en el que tenga que decirlo, "es una súper persona", agregó.

En redes sociales circularon imágenes y videos que mostraban a Yina muy cercana a El Agropecuario; esa situación dio pie al surgimiento de rumores, pero con lo dicho por el empresario queda claro que solo son buenos amigos.