Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ex de Aida Victoria Merlano aclaró su situación sentimental y si ya tiene un nuevo amor

Juan David Tejada, El Agropecuario, reveló cómo está su corazón y si se dará pronto una nueva oportunidad en el amor.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Juan David Tejada, El Agropecuario, habló de su actual vida sentimental.
El Agropecuario habló de su vida sentimental en una charla con sus seguidores en redes sociales. Fotos: RCN - Freepik

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, respondió varios interrogantes en redes sociales. El empresario se refirió a su situación sentimental y hasta aclaró los rumores que lo han vinculado con Yina Calderón.

¿Juan David Tejada, El Agropecuario, ya tiene un nuevo amor?

Frente a la pregunta de si se dará una oportunidad en el amor, esto tras su mediática ruptura con la influenciadora barranquillera, El Agropecuario fue enfático con su respuesta.

Artículos relacionados

La verdad, la verdad, ahorita estoy enfocado en otras cosas más importantes. Estar pendiente de mi familia, de mis hijos y tengo unos proyectos muy grandes que los voy a sacar adelante, entonces ando enfocado en eso, centrando toda la energía en estos proyectos que vienen

De esta manera, Tejada dejó más que claro que, al menos en este momento, el amor no es una prioridad, lo que, de paso, descartaría un romance con Yina Calderón, quien ha dicho abiertamente que El Agropecuario le parece muy atractivo.

Artículos relacionados

Posteriormente, Tejada respondió una pregunta más sobre su personalidad y si realmente si considera humilde.

Muchas gracias por esos mensajes y esas preguntas tan bonitas. Yo creo que no nos olvidamos de dónde venimos y así estemos, donde estemos, siempre vamos a guardar la humildad porque me parece un principio muy bueno como ser humano

Juan David Tejada, más conocido como El Agropecuario, tuvo una relación sentimental con Aida Victoria Merlano. Dicha unión captó la atención de los cibernautas por largo tiempo, por lo que su ruptura causó gran sorpresa.

Aida Victoria terminó con Juan David Tejada, pero de esa relación quedó un hijo.
En su momento, la relación de Aida Victoria y El Agropecuario fue muy comentada en redes sociales. Foto: RCN

La pareja se dijo adiós, pero fruto de ese amor quedó Emiliano, quien llegó al mundo a mediados del 2025.

¿Juan David Tejada tuvo un romance con Yina Calderón?

En medio de la charla con sus seguidores, Juan David Tejada decidió hablar de las versiones que indican que tuvo un amorío con Yina Calderón.

La verdad somos muy buenos amigos, ella es una gran persona, una gran amiga que, mejor dicho, sin palabras con ella, pa' qué, no tengo nada qué decir de ella

De acuerdo con El Agropecuario, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia es una gran persona, pues aseguró que con él ha se ha portado muy bien, haciendo énfasis en que sostiene sus palabras ahí, y en cualquier lugar en el que tenga que decirlo, "es una súper persona", agregó.

Artículos relacionados

En redes sociales circularon imágenes y videos que mostraban a Yina muy cercana a El Agropecuario; esa situación dio pie al surgimiento de rumores, pero con lo dicho por el empresario queda claro que solo son buenos amigos.

Yina Calderón ha reconocido que El Agropecuario le parece atractivo. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina tejeiro y carlos torres Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló cómo fue su primera vez con Carlos Torres

La actriz Lina Tejeiro sorprendió al relatar detalles de su relación con el actor Carlos Torres.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian confirmaron en el Super Bowl que están juntos. Kim Kardashian

Revelan la conversación de Lewis Hamilton y Kim Kardashian en el Super Bowl, ¿qué se dijeron?

Lewis Hamilton y Kim Kardashian asistieron juntos al Super Bowl, confirmando que tienen una relación seria.

WestCol reacciona a los videos que le están haciendo con IA Westcol

WestCol reaccionó en vivo a los videos que le están haciendo con IA: “pero ¿qué es esto?”

Westcol responde a los videos falsos hechos con IA que circulan en redes sociales y desatan una lluvia de memes.

Lo más superlike

Manuela Ortiz lanza emotivo mensaje a Nicolás Arrieta y revela cómo vive su cambio en La casa de los famosos Nicolás Arrieta

Novia de Nicolás Arrieta le envía mensaje tras su cambio en La casa de los famosos: “Todo pasa”

Manuela Ortiz sorprende con confesión sobre Nicolás Arrieta y revela cómo lo ve desde fuera de La casa de los famosos.

Viral

Mujer se vuelve viral tras contar que le creció un tercer pecho después de dar a luz

hija de yeison jimenez lo recuerda Yeison Jiménez

Hija Yeison Jiménez reveló desgarrador mensaje tras cumplirse un mes de la muerte del artista

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano