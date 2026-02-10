Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karola se desahoga con Alejandro Estrada en La casa de los famosos: "No me caía bien casi ninguno"

Karola le confesó a Alejandro la estrategia con la que piensa competir y reveló qué haría si alguien le gusta dentro de la casa.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karola habla de su estrategia.
Karola habla de su estrategia con Alejandro Estrada. (Fotos Canal RCN)

Karola se desahogó con Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada aconseja a Karola.
Alejandro Estrada aconseja a Karola sobre las alianzas en La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

¿Qué habló Karola con Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

Tras su ingreso, Karola no podía conciliar el sueño. Mientras se desmaquillaba y compartía con su comunidad digital sus primeras impresiones sobre el reality, llegaron Alejandro Estrada y Eidevin para conversar con ella y conocerla un poco más.

Eidevin le comentó que el ambiente en la casa es amigable y que pronto encajaría, pero Karola fue tajante: ella entró a competir, no a hacer amigos, y mucho menos a reconciliarse con Valentino Lázaro.

La influenciadora aseguró que su propósito es marcar diferencia y no convertirse en “un mueble más” dentro de la casa.

Su estrategia, según explicó, es ir sacando a los demás participantes uno a uno con la ayuda de su fandom que tiene presencia en varios países.

Alejandro Estrada aprovechó para presentarse y preguntarle por qué había mostrado una actitud tan fuerte desde su entrada.

Karola respondió que, desde afuera, observó muchas cosas que no le gustaron y que la mayoría de los habitantes no le caen bien.

Alejandro le advirtió que, aunque es válido no querer alianzas, en algún momento necesitará apoyos para avanzar.

¿Qué opina Karola sobre la eliminación de Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia 3?

Además, la creadora de contenido lamentó la salida de Marilyn, pues le gustaba su personalidad y la forma en la lograba desestabilizar a varios participantes.

Para Karola, esa chispa es necesaria en el juego, ya que mantiene la tensión y el interés del público.

La influenciadora también compartió que planea aprovechar al máximo las cámaras y los diferentes públicos que siguen el programa.

Su idea es ser la última en acostarse cada noche, con el fin de conectar con los espectadores que disfrutan trasnocharse y ver lo que ocurre en la casa cuando la mayoría ya duerme.

Karola aseguró que ya siente un poco la presión por entrar con tres rivales declarados: Mariana Zapata, Beba y Valentino.

Sin embargo, dejó claro que no le importa y que, por el contrario, piensa usar esa tensión a su favor para mostrarle a Colombia quiénes son realmente sus compañeros de competencia.

Karola asegura que no hará amigos.
Karola asegura que no hará amigos en La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)
