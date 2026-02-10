Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marilyn Patiño convierte La casa de los famosos en novela mexicana y ubica a Beba como la antagonista

Marilyn Patiño imaginó La casa de los famosos 3 como una novela mexicana y sorprendió al ubicar a Beba como villana.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Marilyn Patiño asigna roles.
Marilyn Patiño asigna roles de novela mexicana a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

La actriz Marilyn Patiño calificó a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 3 como si se tratara de una novela mexicana y sorprendió por el papel que le dio a Beba.

Marilyn Patiño arremete contra Beba.
Marilyn Patiño arremete contra Beba tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Cómo sería una novela mexicana de La casa de los famosos Colombia 3, según Marilyn Patiño?

Durante una dinámica en La Mega, la reciente eliminada de la competencia le asignó roles a varios de sus compañeros.

La dinámica consistía en escoger a un participante dependiendo del personaje que le iba dando el panelista del programa.

Marilyn comenzó diciendo que estaba convencida de que el reality era libreteado o que la producción intervenía en las decisiones de los participantes, pero que descubrió todo lo contrario.

Para ella, la experiencia resultó ser auténtica, intensa y capaz de transformar a cualquier persona que se atreva a vivirla.

En su clasificación, Alejandro Estrada fue el galán incomprendido, Mariana Zapata la princesa en apuros y Sara Uribe la protagonista encantada que todos aman.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue cuando habló de los personajes que se creen protagonistas, pero no lo son.

Allí señaló que varios cumplen ese rol y que Beba encajaría como la “víbora” del elenco, confirmando que la relación entre ambas no terminó de la mejor manera.

¿Para quién es el congelado de esta noche en La casa de los famosos Colombia 3?

Hoy los famosos vivirán el primer congelado del programa dedicado a un personaje específico, esta vez para Manuela Gómez.

Con el paso de los días, el juego se intensifica y las estrategias no cesan. La llegada de Karola ha generado nuevas expectativas, pues Yuli Ruiz y Alexa Torrex la ven como una ficha clave para enfrentar a Mariana Zapata y Beba.

Ambas esperan sumar aliados que fortalezcan su posición dentro de la competencia. Karola, por su parte, ha manifestado que no entró a hacer amigos ni a formar alianzas, lo que genera incertidumbre sobre cómo se desarrollará su participación.

Mientras tanto, Valentino Lázaro ha advertido a su equipo sobre lo riesgoso que puede resultar acercarse a ella, tratando de generar desconfianza en los habitantes que no la conocen y así poder tener más participantes de su lado.

Marilyn Patiño sorprende por el rol que le da a Beba.
Marilyn Patiño sorprende por el rol que le da a Beba en su novela. (Foto Canal RCN)
