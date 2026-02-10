Nicolás Arrieta sorprendió al decir que podría salir “sin novia” de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta hizo una curiosa revelación en medio de una conversación dentro de La casa de los famosos Colombia sobre su relación con Manuela Ortiz.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre su relación con Manuela Ortiz?

El youtuber colombiano quien ha estado en el centro de la conversación desde que inició el reality, tras mostrarse un poco coqueto con algunas participantes de la casa.

Durante una actividad publicitaria, Nicolás debía aplicar bronceador a Mariana Zapata y, mientras lo hacía, comentó entre risas que iba a perder todas las pruebas y que ese había sido el castigo que le dieron.

Nicolás Arrieta hizo curiosa promesa a su novia en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

“No puede ser, Dios mío”, expresó mientras Mariana lo llamaba por su nombre y él respondía diciendo que no estaba haciendo nada.

Más adelante, al bajar a la cocina, le dijo a su compañera Lorena Altamirano que iba a salir “sin novia de este reality”, luego añadió en tono divertido que a partir de ese momento se iba a portar juicioso.

Ante esto, Lorena comentó en broma: “Manuela, ese niño se está portando muy mal”, mientras Nicolás respondía entre risas que se había portado muy bien. Además, aclaró que Mariana es solo una amiga y aseguró que deberían preocuparse más por Alexa.

¿Cómo ha reaccionado Manuela Ortiz ante las situaciones de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos?

En varias ocasiones, la novia de Nicolás ha dejado saber a través de sus redes sociales que no es celosa.

Recientemente respondió a una seguidora que le preguntó si le incomodaba la cercanía con Mariana, a lo que Manuela contestó que no lo culpaba, pues considera que Mariana es muy bella.

Y es que en varias oportunidades se le ha visto intercambiando mensajes y algunas miradas con Mariana Zapata e incluso compartiendo conversaciones con Alexa Torres, lo que no ha pasado desapercibido entre los seguidores de La casa.

En otra oportunidad, durante un reciente desfile de moda que se realizó en la casa más famosa, Nicolás, fiel a su estilo, decidió taparse los ojos para no ver a Yui desfilar en traje de playa.