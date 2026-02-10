Novia de Nicolás Arrieta le envía mensaje tras su cambio en La casa de los famosos: “Todo pasa”

Manuela Ortiz volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir un mensaje dirigido a su novio, Nicolás Arrieta, quien actualmente se encuentra participando en La casa de los famosos Colombia 3.

¿Qué dijo la novia para Nicolás Arrieta en La casa de los famosos?

A través de sus redes sociales compartió un video en el que sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron reacciones entre los seguidores que siguen de cerca La casa de los famosos.

Manuela Ortiz sorprende con confesión sobre Nicolás Arrieta. (Foto: Canal RCN)

La comunicadora decidió pronunciarse con un emotivo mensaje, dejando ver el apoyo que le brinda desde fuera del programa.

Mientras compartía su atuendo, como suele hacerlo habitualmente compartió lo que siente en este momento por el youtuber colombiano.

Tras mostrar que su look que se componía de un body negro, chaqueta y pantalón cafés, además de una gorra, dejó saber que extrañaba a Nicolás Arrieta.

“Te extraño, Nicolás”, dijo con un tono más alto en su voz, además haciendo una curiosa solicitud a sus seguidores, asegurando que deberían sacarlo por un momento para que ella pudiera darle un beso y luego regresarlo nuevamente a La casa de los famosos.

¿Cómo reaccionó Manuela Ortiz al ver el cambio de Nicolás Arrieta dentro de La casa de los famosos?

Luego aclaró que obviamente esto no era posible y añadió: “Obviamente lo amo y lo adoro”.

Aunque también envió buenos deseos a sus seguidores, confesó que hay días más complicados que otros y que había amanecido un poco baja de ánimo, algo que, según muchos usuarios, se notaba en su mirada. “Todo pasa”, expresó.

Como suele hacerlo, Manuela también respondió a algunos comentarios de seguidores que elogiaron lo dulce que es Nicolás.

El mensaje llamó especialmente la atención porque llegó en un momento clave, pues recientemente Nicolás Arrieta le habló a las cámaras y aseguró que se sentía muy bien y que llevaba varios días sobrio.

Ante esto, un usuario le preguntó: “¿Cómo te sientes al ver el cambio de 180° que se le está notando? Yo lo admiro mucho”. A lo que ella respondió: “Más orgullosa, inspirada y feliz”, escribió Manuela Ortiz.