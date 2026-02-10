Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así está el sitio del accidente donde murió Yeison Jiménez tras un mes de la tragedia

Tras un mes del accidente, revelan el estado actual del lugar donde murió Yeison Jiménez.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así luce el lugar del accidente tras un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez
Un mes después: así se encuentra el sitio donde falleció Yeison Jiménez. (Fotos: AFP y Freepik)

El pasado 10 de enero, Colombia entera se estremeció tras conocer el fatal accidente en el que perdió la vida Yeison Jiménez, luego de que la avioneta en la que viajaba cayera cuando el cantante se dirigía a otra presentación.

Artículos relacionados

¿Cómo luce hoy el lugar del accidente tras cumplirse un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez?

En redes sociales están circulando varios videos en los que personas han visitado el lugar donde ocurrió el accidente.

En las imágenes se observa un sitio desolado y árido; sin embargo, ya no hay presencia de restos ni elementos relacionados con la avioneta.

Artículos relacionados

Este sitio que queda muy cerca del aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, Boyacá, dejó de ser un pedazo de tierra junto a una finca en la vereda Romita aun lugar muy visitado.

Y es que varias personas se han acercado al lugar para rezar, dejar flores y cantarle algunos de sus éxitos y entre sentimientos encontrados han expresado que aún no creen en que haya pasado. Pero si se siente un vacío y un dolor que aún no supera su familia.

Así luce el lugar del accidente tras un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez
Un mes después: así se encuentra el sitio donde falleció Yeison Jiménez. (Foto: AFP)

¿Cuáles fueron las reacciones tras ver el lugar de la tragedia donde murió Yeison Jiménez?

Muchos de sus seguidores aún continúan consternados y, a través de redes sociales hoy, han compartido mensajes de tristeza como “aún no lo supero”, recordando al artista que lucho siempre por sus sueños.

Artículos relacionados

Este 10 de febrero, el lugar amaneció con flores y se realizó una misa en conmemoración de la memoria no solo de Yeison Jiménez, sino también de las otras personas que perdieron la vida allí:

Jefferson Osorio, mánager general y amigo cercano del artista; Óscar Marín, asistente personal del cantante; Juan Manuel Rodríguez, productor visual y encargado de la mercancía oficial; Weisman Mora, fotógrafo del equipo de trabajo; y el capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave Piper PA-31.

Tras el fallecimiento, la familia le ha realizado varios homenajes póstumos al artista caldense, quien murió a los 34 años, para que todos sus seguidores pudieran despedirse de Yeison, recordando su música y manteniendo vivo su legado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

A un mes de su partida, Ciro Quiñonez recordó a Yeison Jiménez. Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez recuerda a Yeison Jiménez a un mes de la tragedia aérea

Ciro Quiñonez compartió un recuerdo junto a Yeison Jiménez a un mes de la tragedia aérea que marcó la música popular.

Falleció a los 84 años el padre de David Bisbal Talento internacional

Murió el padre de David Bisbal: así lo despidió el cantante en redes sociales

David Bisbal anunció el fallecimiento de su padre y lo despidió con un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

Jenny López aclara si invitará seguidores a su boda con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López reaccionó ante quienes atribuyen su éxito a Jhonny Rivera

Jenny López reaccionó en TikTok a comentarios que cuestionan su canción y su relación con Jhonny Rivera, defendiendo su proceso musical.

Lo más superlike

Reconocida periodista revela la millonaria suma que piden por el rescate de su madre desaparecida Viral

Reconocida periodista revela la millonaria suma que piden por el rescate de su madre

La comunicadora habló del dramático momento que vive su familia tras la desaparición de su madre y la millonaria exigencia económica.

Cintia Cossio reaccionó a una imagen que muestra a su hermano Yeferson casándose. Yeferson Cossio

¿Yeferson Cossio ya se casó? Cintia Cossio reaccionó a la supuesta boda

La casa de los famosos

Karola usó el vestido de Karina García antes de entrar a La casa de los famosos y fans se dieron cuenta

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano