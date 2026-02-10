El pasado 10 de enero, Colombia entera se estremeció tras conocer el fatal accidente en el que perdió la vida Yeison Jiménez, luego de que la avioneta en la que viajaba cayera cuando el cantante se dirigía a otra presentación.

¿Cómo luce hoy el lugar del accidente tras cumplirse un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez?

En redes sociales están circulando varios videos en los que personas han visitado el lugar donde ocurrió el accidente.

En las imágenes se observa un sitio desolado y árido; sin embargo, ya no hay presencia de restos ni elementos relacionados con la avioneta.

Este sitio que queda muy cerca del aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, Boyacá, dejó de ser un pedazo de tierra junto a una finca en la vereda Romita aun lugar muy visitado.

Y es que varias personas se han acercado al lugar para rezar, dejar flores y cantarle algunos de sus éxitos y entre sentimientos encontrados han expresado que aún no creen en que haya pasado. Pero si se siente un vacío y un dolor que aún no supera su familia.

Un mes después: así se encuentra el sitio donde falleció Yeison Jiménez. (Foto: AFP)

¿Cuáles fueron las reacciones tras ver el lugar de la tragedia donde murió Yeison Jiménez?

Muchos de sus seguidores aún continúan consternados y, a través de redes sociales hoy, han compartido mensajes de tristeza como “aún no lo supero”, recordando al artista que lucho siempre por sus sueños.

Este 10 de febrero, el lugar amaneció con flores y se realizó una misa en conmemoración de la memoria no solo de Yeison Jiménez, sino también de las otras personas que perdieron la vida allí:

Jefferson Osorio, mánager general y amigo cercano del artista; Óscar Marín, asistente personal del cantante; Juan Manuel Rodríguez, productor visual y encargado de la mercancía oficial; Weisman Mora, fotógrafo del equipo de trabajo; y el capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave Piper PA-31.

Tras el fallecimiento, la familia le ha realizado varios homenajes póstumos al artista caldense, quien murió a los 34 años, para que todos sus seguidores pudieran despedirse de Yeison, recordando su música y manteniendo vivo su legado.