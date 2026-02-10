Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe habló sin filtros sobre su pasado con Jay Torres: "No tuvimos una relación seria"

Sara Uribe aclaró rumores sobre su cercanía con Jay Torres y sorprendió con detalles de lo que realmente pasó entre ambos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Sara Uribe habló de su pasada con Jay Torres.
Sara Uribe habló de su relación con Jay Torres. (Foto Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos 3, Sara Uribe, aclaró los rumores sobre su supuesto romance con el boricua Jay Torres.

Sara Uribe reveló que conoce a Jay Torres.
Sara Uribe reveló que trabajó con Jay Torres. (Foto Canal RCN)

¿Por qué se conocen Sara Uribe y Jay Torres?

Durante su permanencia en la competencia, Sara y Jay se mostraron muy cercanos, pues ya se conocían desde antes de entrar al reality.

Según explicó la presentadora, el cantante la había contratado para participar en uno de sus videos musicales, lo que generó una relación laboral previa.

Sin embargo, esas constantes interacciones dentro de la casa avivaron las especulaciones sobre una posible atracción entre ambos.

En una entrevista con La Mega, Sara disipó las dudas y afirmó que no quiere ninguna relación con Jay.

Reconoció que salieron un par de veces, pero aclaró que nunca fue algo serio.

La paisa aseguró que está en una etapa de su vida en la que busca un amor verdadero y duradero, no una simple “relación de reality”.

Aunque destacó que Jay le parece un hombre lindo y respetuoso, también señaló que están en momentos muy distintos de la vida.

“Nos enredamos un par de veces. No tuvimos una relación seria”, expresó Sara Uribe.

¿Cuál es la opinión de Sara Uribe sobre los celos de Beba hacia Mariana Zapata y Jay Torres?

Sara también se refirió a la tensión y los celos que se percibe entre Beba y Mariana Zapata por la cercanía de Jay.

Según su análisis, los celos podrían convertirse en un problema para ambas si no se establecen límites claros desde el inicio.

Sara advirtió que, si las cosas no se aclaran, es muy probable que Beba y Mariana terminen disgustadas.

Los equipos continúan enfrentando una prueba de presupuesto, donde la coordinación y la paciencia son esenciales ya que deben hacer un efecto dominó que recorra toda la casa.

Los puntos obtenidos en esta prueba les permitirán a los famosos entrar en la alacena para hacer su mercado semanal.

Sara Afirmó que salió con Jay Torres.
Sara Uribe confirmó que no quiere tener una relación amorosa con Jay Torres. (Foto Canal RCN)
