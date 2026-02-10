Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata revela las razones de su enemistad con Karola en La casa de los famosos Colombia 3

Mariana Zapata le contó a Beba las razones de su conflicto con Karola y advirtió que está lista para revelar secretos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mariana Zapata le reveló a Beba los motivos por los que Karola se fue en su contra cuando entró a La casa de los famosos Colombia 3.

¿Por qué es la rivalidad entre Karola y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Mariana y Beba hablaron sin filtros sobre las razones por las que Karola no soporta a la creadora de contenido.

Según Mariana, la trama de esta historia se debe a un hombre que ambas conocen.

Mariana reveló que se ha involucrado con personas que a Karola le han gustado y que desde hace meses recibe indirectas en programas donde participa.

Aunque nunca se había pronunciado al respecto, aseguró que está dispuesta a contar todo lo que sabe si es provocada.

Mariana afirmó que Karola “se la tiene montada” y la calificó de envidiosa porque, según ella, los hombres se fijan más en su personalidad que en la de Karola.

Además, cuestionó la autenticidad de la creadora de contenido, señalando que intenta mostrarse como dominicana.

Beba, por su parte, opinó que Karola es sobreactuada y busca ser el centro de atención a toda costa.

¿Cómo fue el segundo enfrentamiento entre Karola y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

Karola también protagonizó un segundo enfrentamiento con Valentino Lázaro, tras la actividad de captura la bandera.

En el Ruby Rose de la casa, ambos se hicieron señalamientos y acusaciones directas.

Karola cuestionó a Valentino por llamarla falsa e hipócrita, recordándole que él habló a espaldas de Emiro Navarro, su mejor amigo.

Además, le reprochó haber criticado a los famosos antes de entrar al reality y terminar actuando igual o peor.

Valentino no se quedó callado y la acusó de “vende patria”, señalando que ahora está en su país después de haber hablado mal de él.

La discusión terminó sin acuerdo, con Karola retirándose mientras Valentino le decía que “perro que ladra no muerde”.

La tensión entre los participantes no ha impedido que los retos del Jefe sigan marcando el ritmo de la competencia.

Los equipos Calma y Tormenta recibieron la misión de realizar un efecto dominó por toda la casa, una dinámica que exige coordinación, paciencia y trabajo en conjunto.

