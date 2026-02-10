Karen Sevillano y Vicky Berrío sorprenden al recrear el tenso enfrentamiento entre Valentino y Karola

Karen Sevillano y Vicky Berrío recrearon en el After el tenso enfrentamiento entre Valentino Lázaro y Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia 3.

Karola y Valentino se enfrentaron en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Con su estilo único y divertido, las dos presentadoras revivieron ese momento generando risas y comentarios entre los internautas.

¿Cómo fue el ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la gala del 9 de febrero, la creadora de contenido costeña Karola ingresó a la competencia causando revuelo entre algunos participantes y malestar en otros.

Una vez terminó el congelado, Karola y Valentino tuvieron un fuerte cruce de palabras y señalamientos que dejó a todos los televidentes atentos a la pantalla.

Ese primer encuentro fue el escenario perfecto para que ambos ventilaran conflictos que arrastraban desde antes de coincidir en esta temporada del programa.

La tensión se sintió en cada palabra y los demás habitantes observaron con expectativa y sorpresa.

Tras la llegada de Karola, los habitantes empezaron a dar sus primeras impresiones sobre lo sucedido.

Valentino, Mariana Zapata y Beba fueron los más afectados por el ingreso del nuevo habitante, mientras los otros participantes prefirieron esperar a conocerla mejor antes de emitir juicios.

La entrada de Karola se dio en una semana clave: la competencia por equipos.

Valentino se encargó de advertir a su grupo sobre las actitudes de la creadora de contenido, asegurando que ella suele inventar historias para generar vistas en redes sociales.

Estas palabras marcaron el inicio de un ambiente de prevención y desconfianza hacia la nueva integrante. El ingreso también equilibró el número de personas por habitación, lo que hace que los juegos sean más parejos.

¿Cuál fue el primer reto por equipos tras el ingreso de Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

El primer reto fue una actividad de captura la bandera, que puso a prueba la coordinación y la estrategia de cada grupo.

Aunque hasta el momento no se han presentado altercados entre Calma y Tormenta, la tensión que genera la presencia de Karola hace pensar que la armonía podría no durar demasiado.

La recreación de Karen y Vicky en el After sirvió para darle un toque de humor a un episodio bastante intenso.