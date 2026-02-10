Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karola arremetió contra Valentino en La casa de los famosos Colombia: "no tienes personalidad"

Karol Alcendra, nueva habitante de La casa de los famosos Colombia, nuevamente se despachó contra Valentino Lázaro y defendió a Emiro Navarro.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karola y Valentino en La casa de los famosos Colombia.
Karola arremetió nuevamente contra Valentino. Foto | Canal RCN.

Tal y como lo prometió antes de entrar a La casa de los famosos Colombia, Karol Alcendra llegó para revolucionar esta tercera temporada, pues a pocas horas de su ingreso triunfal por la puerta grande, la nueva participante ya tuvo su segundo encontrón con Valentino Lázaro.

¿Karola y Valentino protagonizaron nueva discusión en La casa de los famosos Colombia? Esto sucedió

En esta segunda oportunidad, Karola, nombre por el que es conocida, arremetió contra Lázaro y cuestionó fuertemente su participación en lo que va del programa, pues a su criterio no ha mostrado mayor cosa al público colombiano.

"Si vamos a hablar de gente que habla y no aplica, tú eres el primero, porque yo te voy a decir , tú fuiste le primero que habló mond4 de Emiro, que no hacía nada", señaló en primer lugar. Ante su afirmación, Valentino le refutó preguntándole qué tenía que ver su amigo en la conversación, lo que llevó a que la joven le hiciera saber que él estaba muy relacionado con lo que ella tenía por decir.

"Porque así como hablaste de Emiro que no había hecho nada, tú viniste aquí y no hiciste una mond4 tampoco, solamente 'lambonearle' a las faldas que andan por ahí y más nada, porque no tienes ni siquiera una personalidad para crear un contenido bacano", dijo Karlola con contundencia.

Mirándolo a la cara, Alcendra continúo diciéndole que, desde su punto de vista, lo considera a él un tipo talentoso, sin embargo, cree que no le ha aportado nada a al juego, pues en las semanas que llevan conviviendo no ha demostrado ser una buena ficha para el programa.

Karola posando a la cámara.
Karola y Valentino protagonizaron enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Qué se dijeron Karola y Valentino en su reciente enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia?

En medio del enfrentamiento que rápidamente elevó los ánimos en la casa, Karola le dijo incluso que debía agradecerle por el tiempo que le estaba regalando para que el país lo conociera, pues culminó diciendo que por "allá no suena", haciendo referencia a que fuera del reality no tendría el impacto que él cree que tiene.

Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia.
Así fue el enfrentamiento de Valentino Lázaro y Karola. Foto | Canal RCN.

Por ahora, todo parece indicar que la enemistad entre ambos habitantes no tendrá tregua, pues si algo han demostrado los dos, es que por el momento no están dispuestos a bajar la cabeza.

