Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional
Una reconocida actriz mexicana habló sin filtros sobre su salud, pérdidas personales y el proceso emocional que enfrenta en 2026.
En las últimas horas, una reconocida actriz mexicana decidió hablar con total honestidad sobre el momento personal que atraviesa.
A través de sus redes sociales, compartió un video que rápidamente conectó con miles de seguidores, no desde el optimismo habitual que la caracteriza, sino desde la vulnerabilidad. Su mensaje fue claro: no está bien, pero quiere reconstruirse.
La actriz, que durante años ha sido un referente de fuerza y resiliencia, explicó que los últimos años la han llevado a un desgaste físico y emocional profundo, y que este 2026 llegó con la necesidad urgente de hacer una pausa y mirarse de frente.
¿Quién es la actriz mexicana que compartió este testimonio?
Se trata de Thalí García, actriz y creadora de contenido que ha construido una comunidad sólida gracias a sus mensajes de bienestar, amor propio y superación. Sin embargo, detrás de esa imagen positiva, Thalí confesó que ha atravesado una cadena de situaciones difíciles que marcaron un antes y un después en su vida.
En 2020 fue diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto, una condición que afectó directamente su cuerpo y su energía, provocándole un aumento de peso significativo justo antes de uno de los momentos más importantes de su vida personal. A partir de ahí, los retos no se detuvieron.
¿Qué enfrenta actualmente Thalí García?
La actriz explicó que el 2024 fue un año devastador. A las complicaciones de salud se sumó la muerte de su primer esposo, un golpe emocional que la dejó profundamente afectada. Poco después, en 2025, anunció la separación de su segundo esposo tras ocho años de matrimonio, cerrando un ciclo especialmente doloroso.
Además, Thalí reveló que también enfrentó un cáncer de piel, el cual logró superar, pero que dejó secuelas físicas y emocionales. Todo este cúmulo de experiencias derivó en una fuerte depresión que, según confesó, aún sigue combatiendo.
En su mensaje, fue contundente al reconocer que se abandonó por completo: hoy, incluso actividades básicas como una clase de pilates para principiantes le resultan imposibles. Aun así, dejó claro que su intención al hablar no es generar lástima, sino acompañar a quienes atraviesan procesos similares.
"Hoy, en 2026, no puedo terminar una clase de pilates para principiantes en mi casa. Estoy totalmente abandonada y debilitada [...] "Quise compartir contigo mi proceso porque ustedes siempre han sido mis mejores aliados... Lo que antes me parecía tan fácil, hoy me está costando una eternidad, quiero verme completamente reconstruida este año" compartió.